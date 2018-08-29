吳釗燮：對泰國免簽政策成功 泰觀光客增5成

（中央社記者顧荃台北29日電）外交部長吳釗燮今天表示，在對泰國遊客實施免簽之後，從泰國來到台灣的觀光客增加將近50%，這個政策非常成功，也受到很大的迴響。



泰國貿易經濟辦事處預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，申辦泰國簽證將加收新台幣470元給簽證中心的手續費；外界質疑台灣給予泰國旅客免簽措施，泰國卻沒有互惠給予台灣旅客免簽。



吳釗燮下午出席「外交之友貢獻獎」頒獎典禮受訪時表示，泰簽的費用是民眾非常關心的問題，甚至有些人用「新南向政策倒退」來形容，但台灣對泰國觀光客實施免簽之後，從泰國來到台灣的觀光客增加將近50%，這個政策的確是非常成功，也受到很大的迴響。



吳釗燮表示，至於台灣人申請泰國簽證，簽證費沒有增加，但增加委外的手續費，外交部會配合觀光局等單位一起進行協商，希望對民眾赴泰旅遊能夠有實質幫助。



外交部指出，根據觀光局統計數據，自2016年開放部分東南亞國家免簽證及有條件免簽來台旅遊後，觀光人次大幅成長；2017年泰國來台旅客高達29萬2534人次，較2016年成長49.5%；2017年東南亞國家來台旅客總數則為213萬7002人次，較2016年成長29.2%，成效顯著。



外交部說，一般旅客傾向選擇前往入出境便利，消費較為便宜的國家或地區旅遊，這是觀光產業的市場機制。各國有權依據其觀光產業發展，調整對外簽證政策，台灣尊重泰國政府決定，但為提升台灣人赴泰旅遊便利，外交部將持續與泰國當局協商，改善對台灣簽證待遇。（編輯：楊玫寧）1070829