老婦整理家園受傷 賴揆變身醫師檢視傷口

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）行政院長賴清德今天再度南下嘉義縣勘災，視察淹水改善情況，看見1名8旬老婦人整理家園腳受傷，發揮醫師性格，蹲下、檢視傷口，擔憂會感染，立即請當地義診醫師處理。



23日豪雨造成南台灣淹水災情，賴清德25日、27日視察嘉義縣布袋鎮、東石鄉等地淹水情況，指示加速抽水；今天又再度到嘉義縣視察抽水成效，分別前往布袋鎮東崙村、西崙村、掌潭村、布袋鎮考試里等地，視察淹水改善情形。



賴清德步行視察每一個地方，不僅逐戶慰問災民的需求，半路遇到民眾，也會停下腳步握手致意，仔細聆聽他們的心聲。



賴清德在布袋鎮栗子崙視察時，看見82歲蔡姓老婦人整理家園，立即走向前關心，發現長輩左腳有傷口，當場蹲下身，仔細檢視傷口，害怕會造成感染，立即請當地義診的部立朴子醫院醫師處理，並告訴長輩要好好休息，後續由國軍弟兄協助整理。



住在布袋鎮栗子崙的林姓婦人，家當泡在水裡多日，幾乎全毀，今天都堆疊在門前，賴清德關心臉色凝重的林婦，一眼就認出她曾當面懇求盼儘速回家整理。



林婦告訴賴清德，家中所有家當幾乎全毀，而且，女兒今年升國三，國中課本都泡在水中，就連書桌也壞了，擔憂女兒課業會受影響；現場嘉義縣長張花冠馬上要求社會局協助處理、解決。



東石掌潭村淹水已消退，賴清德前往視察時，獲得村民感謝，不過，村民希望以後再度有滂沱大雨時，新的治水工程，可以讓淹水情況能有所改善。



東石掌潭村蕭榮馨認為，村民每一戶的家當幾乎全毀，若全部丟棄，真的是家徒四壁，希望政府可以協助尋求民間資源，幫助村民度過這次難關。



賴清德視察時，遇到辛苦的國軍弟兄，都會走向前慰問他們協助災民重整家園的辛勞。（編輯：翁翠萍）1070829