林曼麗及台灣太鼓協會推廣文化 日外務大臣表揚

（中央社記者游凱翔台北29日電）日本台灣交流協會今天舉辦2018外務大臣表揚儀式，國家文化藝術基金會董事長林曼麗、台灣太鼓協會獲表揚，由日台協會代表沼田幹夫頒贈表揚狀，肯定將日本文化在台推廣的貢獻。



日本外務大臣為了表揚個人或團體增進日本與海外友好關係的貢獻，設立外務大臣表彰的制度，西元2018年度受表揚的是205名個人、49個團體，其中日本境內受表揚者是34名個人、6個團體；海外受表揚者是171名個人、43個團體。



林曼麗和台灣太鼓協會皆獲表揚。林曼麗獲表揚的理由是透過藝術促進日本與台灣的文化交流；台灣太鼓協會則是在台灣推廣日本文化，下午在陽明山上的日本台灣交流協會台北事務所代表公邸進行表揚儀式。



沼田幹夫致詞表示，表揚的目的是為了感謝對於增進日本與各國、各地區友好關係，而極具貢獻的個人、團體而設置，台灣自民國105起連續3年獲獎，他對此倍感欣喜。



沼田幹夫說，林曼麗1978年前往東京大學留學、研究日本美術教育，目前擔任國家文化藝術基金會董事長，精心策劃許多展覽及藝術活動，曾在2014年在東京舉辦「台灣近代美術展」、2017年在台灣舉辦「日本近代洋畫大展」等，對於日台間的美術交流，擔任重要角色。



他也指出，台灣太鼓協會每年舉辦「全台灣太鼓青少年競賽」，戮力在台灣介紹日本的太鼓文化，透過太鼓致力於強化日本、台灣的青少年交流。



沼田幹夫強調，對於林曼麗、太鼓協會透過美術、太鼓文化建立日本、台灣之間的深厚情誼，表示衷心的感謝和敬意。



林曼麗致詞說，21世紀是一個邊界越來越模糊的時代，尋求不同國族、種族、不同文化間更深層的彼此交流與合作，在現今錯綜複雜而尖銳的國際現實中，只有透過文化與文化間的理解及尊重，才能共創更美好的未來。



台灣太鼓協會理事長王妙涓也說，對於這個光榮會永記在心，希望從幼兒到老人甚至身心障礙者，都能透過太鼓，讓日台的文化交流永續、傳承下去。（編輯：林興盟）1070829