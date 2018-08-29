南台灣淹水已退 蔡英文肯定國軍救災辛勞

（中央社記者呂欣憓台北29日電）豪雨侵襲南台灣造成嘉義和台南多處地方淹水，行政院今天表示已經完全退水，總統蔡英文肯定國軍全力投入第一線救災，指示行政院務必加強慰勉及肯定國軍此次救災的辛勞。



民主進步黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人吳思瑤會後轉述行政院副秘書長何佩珊的行政部門工作報告。何佩珊報告，823熱帶低壓水災主要成因，來自於滯留及強降雨致雨量超標，瞬間降雨量超過保護標準，短時間內的強降雨，是造成災情的主要肇因。



何佩珊指出，全台有高達1490處積淹水，今天已經完全退水，全台抽水機調度支援總計151台，為台灣史上最大調度工作。而國人最關切的嘉義縣東石鄉掌潭村已於昨天晚間11時完全退水，布袋鎮考試潭十全駕訓班也已於今天上午完全退水。



針對農產蔬菜價格部分，何佩珊指出，行政院副院長施俊吉已於27日提前召開物價穩定小組會議，由各地消保官進行查訪。在穩定物價方面，達到正面的效益，並無劇烈的物價波動發生；關於斃死禽畜清運及消毒，非常感謝國軍全力投入，並已於今天完成工作。



何佩珊表示，交通部、經濟部、農委會明天將在行政院會進行整體的跨部會檢討報告，行政院肯定治水計畫有其必要性。經調查結果顯示，易淹水計畫、流域綜合治理計畫有治理成效，前瞻基礎建設水環境更有其必要性，後續行政部門也將依此進行加速治理及維管工作。



至於未來要如何因應超乎保護標準的瞬間強降雨，何佩珊指出，未來將依水利法逕流分擔及出流管制專章的授權，完成子法，針對逕流分擔及出流管制的治水新思維，全力布建台灣的治水工程，並在國土計畫法的架構下，由跨部會辦理防洪空間的全面再規劃。



兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取何佩珊報告後指示，行政院務必強化各項救災措施，儘速協助災區重建。



蔡英文特別肯定國軍在此次災情嚴重之際，全力投入第一線救災，尤其在清運斃死禽畜及後續消毒工作，都展現了極高的工作效能，而在疏運災民、清理災區的工作上，國軍也都發揮正面團結的力量，相信國人對國軍的投入都深受感動。



蔡英文特別指示，行政院務必加強慰勉及肯定國軍此次投入救災的辛勞。（編輯：張良知）1070829