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泰簽維持現狀 泰駐台代表：仍致力提升服務

發稿時間：2018/08/29 18:53

最新更新：2018/08/29 19:01

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（中央社記者顧荃台北29日電）泰國貿易經濟辦事處今天在臉書粉絲團公告，申辦觀光簽證仍依過去方式辦理，沒有任何改變。泰國駐台代表說，仍將致力提升簽證服務，到簽證中心辦簽證是提供台灣旅客另一個選項。

泰國貿易經濟辦事處為紓解申請泰簽人潮，原本預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，申請簽證將加收新台幣470元手續費；泰辦將僅受理申請個人簽證，且每日限額約100人。

泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）昨天親自召開記者會表示，委外是為了提供更好服務，目標是今年內讓台灣民眾可線上或郵寄申辦泰國簽證。

不過這項措施引發民眾與旅行社反彈，泰國辦事處下午在臉書粉絲團公告，目前申辦觀光簽證仍依以往程序辦理，無任何改變，至於未來申辦泰國觀光簽證的調整將與相關單位進行研究。

泰國辦事處說明，也就是民眾仍可選擇到辦事處現場辦理簽證，不限名額，維持簽證費1200元，不用收470元手續費，或透過旅行社辦理，不用透過簽證中心。另外，10月起民眾也可選擇到簽證中心辦理，費用為1200元加470元手續費，共1670元，但可不用排隊。

對於這項改變，通才晚間回覆中央社記者電子郵件時表示，辦事處必須為客戶提供解決方案，仍然嘗試提升簽證服務，到簽證中心申辦簽證，是提供台灣旅客另一個選項。（編輯：林興盟）1070829

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