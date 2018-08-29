蔡其昌受邀訪波蘭國會 參眾兩院副議長熱情接待

（中央社記者范正祥台北29日電）繼立法院長蘇嘉全訪英、法國會後，立法院副院長蔡其昌26日也受邀率團訪問波蘭國會，受到眾議院副議長台樂茨基（Ryszard Terlecki）及參議院副議長別朗（Bielan）熱情接待。



蔡其昌辦公室今天下午發布新聞稿，說明此行蔡其昌應台樂茨基邀請到訪，並會晤別朗及與波國財經部會進行交流。



蔡其昌除感謝波方親自派代表送來邀請函，更在波國受到高規格接待，讓中華民國走出去和歐洲各國交朋友，他也企盼借此行能打開歐洲各國國會外交大門。



今年5月台樂茨基具名邀請蔡其昌訪問波蘭。經與外交部、波蘭政府等相關單位磋商，蔡其昌26日率團赴訪，團員有民主進步黨籍立法委員李俊俋、何欣純、邱議瑩、林靜儀、李麗芬、周春米、張廖萬堅等人，在波蘭首都華沙進行國會交流。



蔡其昌率訪問團抵波後，特別感謝台樂茨基邀請訪問波蘭。蔡其昌表示，台灣至盼持續加強雙邊國會交流互訪，讓民主價值和國會交流成為台波關係重要支柱。



蔡其昌指出，台灣追求自由民主，堅信國際民主國家都會支持及認可這份普世價值。台灣十分樂意將發展經驗與波蘭分享，特別是教育、經濟及科技的議題，也期盼波蘭政府制定一套吸引台人的政策，讓波蘭成為台灣企業進入歐洲的門戶。



他說，雙方政府與民間有許多往來，未來應更積極加強相關合作並促進雙向交流，也期盼波蘭國會持續支持台灣，特別是支持台灣參與國際組織及會議的權利。



台樂茨基表示，未來希望透過國會持續互訪，在經貿、教育及科技領域持續交流。波蘭國會友台小組人數是國會中最多的，顯示波蘭國會對波台雙方發展具有高度期待，未來可就不同的議題進行深化交流，同時希望更多台灣企業在波蘭投資。



波蘭是中歐地區規模最大新興民主國家，台波相互設置代表機構20多年來交流密切，雙邊友好合作關係持續加強。台波國會因共同崇尚自由民主及人權，多年來透過持續交流及互訪建立深厚情誼，成為推動兩國實質關係的重要助力。（編輯：林興盟）1070829