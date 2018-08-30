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選舉治安指揮所啟動 賴清德：加強查賄制暴

發稿時間：2018/08/30 10:11

最新更新：2018/08/30 11:36

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行政院長賴清德（中）30日在警政署出席內政部警政署107年7月署務會報，內政部長徐國勇（左）與警政署長陳家欽（右）上前迎接。中央社記者徐肇昌攝 107年8月30日行政院長賴清德（中）30日在警政署出席內政部警政署107年7月署務會報，內政部長徐國勇（左）與警政署長陳家欽（右）上前迎接。中央社記者徐肇昌攝 107年8月30日

（中央社記者劉建邦台北30日電）年底選舉將屆，行政院長賴清德今天說，九合一選舉的候選人及投開票所數量，均超過歷年狀況，且今年選舉也合併全國性公民投票，警方會持續加強查賄制暴，確保選期治安。

九合一地方公職人員選舉11月24日投票，內政部警政署今天舉行「107年地方公職人員選舉治安維護聯合指揮所」記者會，並由內政部長徐國勇、警政署署長陳家欽揭牌，賴清德則是出席警政署署務會報時做以上表示。

賴清德致詞時說，年底公職人員選舉治安維護工作，因配合全國性公民投票合併辦理，警察責任更為繁重，對全體警察的努力及辛勞，特別表達肯定。

賴清德表示，台灣選舉制度的自由與民主，受國際社會肯定，且絕不容許任何幫派透過政黨、宗教名義或以暴力、金錢等方式介入影響選舉結果，對於各種不法行為，希望警察機關積極蒐證偵辦。

他指出，查察賄選、防制暴力、淨化選前治安、確保選舉平安進行，是警察的重要任務，選舉期間也應加強緝毒、打詐及肅槍，做好全般治安工作。

賴清德說，今年底選舉合併全國性公民投票辦理，希望各警察機關妥適規劃，將現有警力做最適切配置使用，避免員警過度勞累，同時研提獎勵機制，以鼓舞士氣。

徐國勇揭牌後受訪表示，九合一選舉登記31日截止，選在今天揭牌就是要宣示政府查賄制暴決心，今年的選舉工作對警察機關負擔很重，但這也是台灣自由、民主的驕傲，感謝每一名員警付出，警方針對查賄制暴，除佈線設置監控人員外，也會強力禁止幫派介入選舉，以維護選舉公平、公正、公開。（編輯：李錫璋）1070830

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