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準公托政策遭檢舉涉壟斷 政院：會持續溝通

發稿時間：2018/08/30 10:38

最新更新：2018/08/30 10:38

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（中央社記者劉建邦台北30日電）行政院發言人Kolas今天被問及準公托政策遭檢舉涉聯合行為時表示，是否涉及壟斷要交由公平交易委員會判決，行政院尊重最後決定，推動政策不是為了和任何人成為敵人，會持續溝通。

警政署舉行「107年地方公職人員選舉治安維護聯合指揮所」記者會，行政院長賴清德、內政部長徐國勇等人出席，Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）會後接受聯訪。

媒體詢問，關於中華民國兒童教保聯合總會認為準公共政策有聯合行為疑慮，日前向公平會檢舉，業者認為政府疑似有壟斷行為的看法。

Kolas說，是否涉及壟斷部分，要由公平交易委員會委員做出審慎判斷，行政院尊重最後決定，但有關私托或私立幼兒園是否聯合抵制政府政策，包含教育部和衛生福利部會持續溝通跟聯繫，希望社會各界包含業者，為了0歲到5歲嬰幼兒幼托環境能和政府合作。

她表示，任何政策上路都需要時間溝通，像是私托到目前為止，簽約比例比預期還好，在保母部分和私立幼兒園，相信衛福部和教育部會持續和業者溝通，政府推動政策不是為了和任何一方為敵，而是希望為0歲到5歲提供更完善幼托環境。

至於政府為因應水災，特別提出「以工代賑」的方案，但卻被外界認為成效不佳。Kolas表示，發生水災後，積淹水狀況退掉後，另一場戰爭才要開始，就是災區現場的清潔環境等狀況，行政院及時啟動「以工代賑」制度，是希望災民可以一起來打掃環境，不要讓任何疾病發生，這部分也是防救災重要環節。（編輯：李錫璋）1070830

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