南台灣水患國軍投入救災 蔡總統：我以國軍為榮

總統蔡英文（左2）30日在國防部主持107年軍人節暨全民國防教育日表揚活動，並親自表揚獲獎國軍楷模。中央社記者王飛華攝 107年8月30日

（中央社記者游凱翔台北30日電）大雨重創南台灣，上萬國軍救災，總統蔡英文今天表示，官兵的救災態度，讓國人有信心當國家發生危機時，能發揮可恃戰力，因此她要嘉許國軍，「你們做得很好，我以國軍為榮」。



民國107年軍人節暨全民國防教育日表揚大會上午在國防部舉行，由於23日的大雨重創南台灣，上萬兵力投入救援，因此在典禮開始前播放「我們與你同在」紀錄影片，肯定國軍官兵的救災辛勞，蔡總統、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等人與會。



蔡總統致詞表示，因為極端氣候影響，近日造成中南部地區受到大雨的嚴重侵襲，許多地方因此發生水患。但面對嚴重的災情，國軍再一次的在第一時間站在第一線守護人民，再次展現國軍擁有保家衛國的戰力。



蔡總統說，國軍在淹水期間出勤並疏散、投入救助物資；水退之後，國軍更義不容辭的加入善後工作，也因為有國軍弟兄姊妹隨時保持警戒，人民的生命財產安全才能獲得保障。



蔡總統認為，也因此，當國家發生危機時，國人有信心國軍可以發揮可恃戰力、鞏固民主自由的價值，這就是國軍本色，因此她要嘉許國軍的表現，「你們做得很好，我以國軍為榮」。



蔡總統指出，這次的軍人節因為適逢天災，縮減、甚至取消慶祝活動，因此她會請國防部好好研究，在完成災後復原作業後好好嘉許救災的士官兵，表達社會對國軍的肯定及感謝。



針對這次的表揚大會，蔡總統也說，國軍的成功不是單一個人、部隊或軍種的功勞，而是所有人都善盡職責，拿出最好的表現來營造最好的國軍。國軍的優異表現因為時間關係無法一一說明，但能夠得獎，就是個人的成就，以及對團隊肯定，請務必記住這個光榮時刻，把喜悅、榮耀與家人分享。



蔡總統指出，明年國防預算的增加，並提升國防自主比率，不僅可以提升戰力，更可以成為社會發展動力，政府沒有第二句話，一定全力支持國軍。



蔡總統最後表示，和平不是空降，和平必須靠自己維護，面對天然災害的襲擊，國軍角色越來越吃重，但政府與社會會成為國軍後盾，扛起國家發展的責任。最後，再次恭喜所有得獎者，「謝謝你們的貢獻與辛勞，請所有國人同胞，看到國軍弟兄姊妹時，不要忘記對他們比個讚、說聲辛苦了，國軍加油，台灣加油！」（編輯：蘇志宗）1070830