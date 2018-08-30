南台灣淹水過後 韓國瑜籲政府重視防疫工作

0823豪雨造成南台灣淹水災情，中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左2）、國民黨雲林縣長參選人張麗善（右2）、國民黨立委許淑華（左）、蔣萬安（右）30日在立法院召開記者會，呼籲政府相關單位在水災後注重防疫工作。中央社記者張皓安攝 107年8月30日

（中央社記者劉冠廷台北30日電）中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天表示，暴雨襲擊後，一場隱憂遍佈在中南部的上空，那就是防疫的問題，呼籲相關部門，除了災後的補償外，防疫的工作已刻不容緩。



0823豪雨造成南台灣淹水災情，韓國瑜今天上午與國民黨雲林縣長參選人張麗善、國民黨立委許淑華、蔣萬安等人，共同召開記者會，呼籲政府相關單位在水災後，要著重在防疫的工作，韓國瑜就說，災後登革熱的問題，以這幾年的經驗顯示，將會大舉入侵。



許淑華也表示，夏季因潮濕溫熱多雨，是相關疫情的好發期，需要政府有警覺性做好把關的工作，重視登革熱的疫情；為了防止登革熱疫情發生，提醒政府對於南部地區的排水、導水等工作，這幾天能加速且確實的進行。



蔣萬安表示，災後大家非常關注登革熱的疫情會不會爆發，他會要求衛生福利部等相關單位，能夠持持續監控，並與地方衛生局積極的配合，一旦發生疫情，一定要有防治的措施，避免擴散。



張麗善則積極替受災戶爭取補助，她說，行政院提出823水災的家戶，水淹標準超過50公分就能補助，但希望能夠從優、從寬認定，淹水超過30公分就能補助。



韓國瑜表示，這次防災，高雄市政府被指責的很厲害，居民怨聲載道，因此在公共防疫、災後重建、補償等動作，應該要更細膩、溫馨有感；而這次暴雨後，他在高雄勘災時，發現路上有著許多坑洞，不解道路的品質為何會這麼差，這些事情都需要一併檢討。（編輯：楊凱翔）1070830