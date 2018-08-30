/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 楊俊瀚金鐘獎孫安佐陳建仁
>rss

南台灣淹水過後 韓國瑜籲政府重視防疫工作

發稿時間：2018/08/30 12:26

最新更新：2018/08/30 13:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
0823豪雨造成南台灣淹水災情，中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左2）、國民黨雲林縣長參選人張麗善（右2）、國民黨立委許淑華（左）、蔣萬安（右）30日在立法院召開記者會，呼籲政府相關單位在水災後注重防疫工作。中央社記者張皓安攝　107年8月30日0823豪雨造成南台灣淹水災情，中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜（左2）、國民黨雲林縣長參選人張麗善（右2）、國民黨立委許淑華（左）、蔣萬安（右）30日在立法院召開記者會，呼籲政府相關單位在水災後注重防疫工作。中央社記者張皓安攝　107年8月30日

（中央社記者劉冠廷台北30日電）中國國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天表示，暴雨襲擊後，一場隱憂遍佈在中南部的上空，那就是防疫的問題，呼籲相關部門，除了災後的補償外，防疫的工作已刻不容緩。

0823豪雨造成南台灣淹水災情，韓國瑜今天上午與國民黨雲林縣長參選人張麗善、國民黨立委許淑華、蔣萬安等人，共同召開記者會，呼籲政府相關單位在水災後，要著重在防疫的工作，韓國瑜就說，災後登革熱的問題，以這幾年的經驗顯示，將會大舉入侵。

許淑華也表示，夏季因潮濕溫熱多雨，是相關疫情的好發期，需要政府有警覺性做好把關的工作，重視登革熱的疫情；為了防止登革熱疫情發生，提醒政府對於南部地區的排水、導水等工作，這幾天能加速且確實的進行。

蔣萬安表示，災後大家非常關注登革熱的疫情會不會爆發，他會要求衛生福利部等相關單位，能夠持持續監控，並與地方衛生局積極的配合，一旦發生疫情，一定要有防治的措施，避免擴散。

張麗善則積極替受災戶爭取補助，她說，行政院提出823水災的家戶，水淹標準超過50公分就能補助，但希望能夠從優、從寬認定，淹水超過30公分就能補助。

韓國瑜表示，這次防災，高雄市政府被指責的很厲害，居民怨聲載道，因此在公共防疫、災後重建、補償等動作，應該要更細膩、溫馨有感；而這次暴雨後，他在高雄勘災時，發現路上有著許多坑洞，不解道路的品質為何會這麼差，這些事情都需要一併檢討。（編輯：楊凱翔）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP