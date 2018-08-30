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外交部：國人赴韓攜毒案例增 今年已26起

發稿時間：2018/08/30 12:32

最新更新：2018/08/30 12:32

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（中央社記者葉素萍台北30日電）外交部亞東太平洋司副司長張均宇今天說，國人赴韓國被查獲攜帶毒品案例，民國105年1起，去年4起，今年至今已26起，呼籲國人別接受不明來源、不明人士委託攜帶物品，以免誤觸法網。

張均宇上午在外交部例行新聞說明會指出，最近國人在韓國被查獲攜帶毒品，趨勢有往上走的現象，有些人被判刑、有些人被起訴，也有些人正在接受調查當中；105年只有1起，106年有4起，今年到現在為止已有26起，最新一起是幾天前的事情。

他說，到國外觀光、從事商務活動，除了留意自身安全，也要遵守當地國法律，不要因為誤觸法網，遭受到懲處，這不只對個人生涯造成影響，對台灣的國際形象也不是正面的事。

張均宇呼籲國人，千萬不要接受不明來源、不明人士所委託代為攜帶的物品，以免誤觸法網。很多個案被查獲後聲稱，「某個不明人士交給我，我也不曉得是什麼樣東西」；有時被查獲粉狀物品，當事者稱「我以為帶的是一包鹽」，當事者是否真的不知情或者是案發後的說詞，交由當地警察調查。

張均宇說，「背後也許有牽涉到集團操作在裡面」，國人被查獲夾帶安非他命、搖頭丸等毒品，個人攜帶的量不大，但是，不管數量多少，被查獲就是要依當地法律處理。（編輯：謝佳珍）1070830

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