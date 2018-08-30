幼教界串連抵制 藍委要求政院重擬托育政策

（中央社記者王承中台北30日電）幼教團體日前向公平會檢舉「準公共化幼兒園」政策涉及聯合壟斷；國民黨立委曾銘宗今天說，準公托強行上路造成政府、幼教與家長幼兒三輸局面，政院應廢止錯誤的政策，重新研擬新的托育政策。



中華民國兒童教保聯合總會上週向公平交易委員會提出檢舉，指稱教育部於8月實施的準公托政策，將全國私立幼兒園收編為準公共化幼兒園，並訂定統一收費標準，涉有聯合壟斷事實，公平會副主委彭紹瑾29日回應，公平會仍在了解檢舉內容，全案尚未成案。



中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、副書記長蔣萬安、許淑華、國民黨立委王育敏等人上午舉行「準公共化涉壟斷，私幼強烈反彈，幼托新政走得下去嗎」記者會。



曾銘宗說，全國幼兒園共6323家，已有4282家、68%的私幼串聯抵制，強行上路的準公托政策不但引發幼教界大反彈，並造成政府、幼教、家長幼兒的三輸局面，他呼籲政府儘速邀集相關代表、重新研擬可行的托育政策，給業者公平競爭的環境。



王育敏說，行政院趁立法院休會期間推出準公托政策，一個月後卻引來私幼業者聯合抵制、保母串連上街抗議，若政院不立即廢止重新檢討，立法院新會期開議後，國民黨團將自行提案要求廢止，不能讓政府一錯再錯。



許淑華說，準公托來自行政院長賴清德的台南經驗，但台南實施一年，只有9家私幼加入，代表計畫不成熟，卻拿到中央推動，結果造成全國私幼抵制，行政院若是一意孤行，恐造成政府、家長、幼教的大災難。



行政院發言人Kolas稍早表示，準公托政策是否涉及壟斷，行政院尊重公平會的裁決；她同時指出，任何政策上路都需要時間溝通，為了提供嬰幼兒更好的幼托環境，希望各界能與政府合作。



至於準公托執行進度，Kolas說，截至目前為止，簽約比例比預期還好，衛福部、教育部也會持續保母、私立幼兒園連繫溝通；她說，準公托政策不與任何一方為敵，是希望提供0歲到5歲的嬰幼兒更完善的幼托環境。（編輯：陸倩瑤）1070830