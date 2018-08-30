洪耀福：救災速度很快 國民黨攻擊沒有效果

（中央社記者呂欣憓台北30日電）豪雨襲擊南台灣造成淹水災情，民進黨秘書長洪耀福今天表示，根據過去經驗，災區的民調會上升，因為災民覺得政府有在做事，這次救災速度非常快，國民黨的攻擊不會有效果。



823熱帶性低氣壓帶來的氣流造成嘉義和台南等部分地區淹水，洪耀福今天和媒體茶敘，被問到災情是否會影響民進黨選情時表示，還在觀察，不過應該不會。



洪耀福說，根據過去經驗，淹水完做民調，災區民調都會上升，因為災區民眾會覺得政府有在解決問題，反而外圍的人會覺得政府沒在救災。



他說，北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，覺得災情對選情有影響，這是台北觀點；這次救災速度坦白講非常快，中國國民黨攻擊不會有效果。



洪耀福指出，災難是鍛鍊台灣人的意志，這次雨下得很大很快，這是老天爺給台灣人的考驗，短時間內難免政府很難將細節處理周全，災民會急，他可以理解。



媒體報導，國民黨主席吳敦義的夫人蔡令怡談到災情時用了「老天有眼」的字眼，洪耀福說，做人要敬畏天地，悲天憫人，沒有這種心情，拜再多廟、算再多命都沒用。



洪耀福說，面對災害，國民黨炒作並沒有幫助，大自然力量會越來越強大，短時間強降雨可能會變常態，中央和地方政府因應這種常態，要從救災經驗中建立更有效率的處理機制。



此外，談到國民黨高雄市長參選人韓國瑜，洪耀福認為，國民黨有些少壯派在拱韓國瑜，把高雄選戰打熱，順勢選黨主席；韓國瑜和中國國民黨新北市長參選人侯友宜都是靠選舉累積未來在國民黨新一代霸主地位，這是吳敦義今天的困局。（編輯：謝佳珍）1070830