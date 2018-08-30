老天有眼說法引爭議 蔡令怡：是為百姓叫屈

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）南台灣日前淹水，國民黨主席吳敦義妻子蔡令怡「老天有眼」一席話，引發爭議。蔡令怡今天說，她是在替百姓叫屈。吳敦義表示，蔡令怡言論沒有錯，他不擔心影響國民黨選情。



媒體報導，蔡令怡28日出席一場活動時致詞表示，民進黨縣市競選主軸強調治水很好，但老天都看到真做還是假做，老天一天雨水就打臉民進黨，這就是「老天有眼」，這番談話引發議論。



吳敦義今天中午與蔡令怡到宜蘭三清宮參拜，媒體詢問是否要為「老天有眼」之說道歉？吳敦義說，蔡令怡講這個話沒有錯，她要跟誰道歉呢？她只是在表達一個事情，那就是不論是民代或公務員在施設工程時，一定要顧及到百姓的安危，如果是真真正正規畫設計都很正確，沒有偷工減料，沒有中飽私囊，那自然就不會有事情。



吳敦義說，蔡令怡講「老天有眼」，不是說老天爺在懲罰善良百姓，而是善良的百姓遭殃受苦，是被那貪官污吏所害的。不要偷工減料、不要假工程真撈錢，那動輒幾十億、上百億的錢，就不會等於掉到水裡。外界不要將蔡令怡的話扭曲、斷章取義。



蔡令怡也說，民進黨宣傳治水非常好，可是一天的雨就讓百姓淹那麼多天，她是在替老百姓叫屈；吳敦義在旁補充說，百姓心中自有一把尺，該罵的是那些貪官污吏。



媒體追問，蔡令怡的言論會不會影響國民黨選情？吳敦義認為，蔡令怡講的話是正義直言，不會影響選情，「真正會影響選情的是坐雲豹裝甲車那個」。（編輯：李錫璋）1070830