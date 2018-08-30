水災出訪遭批 邱議瑩：外交防災跟救災同樣重要

（中央社記者劉冠廷台北30日電）豪雨造成南台灣淹水災情，隨立法院副院長蔡其昌赴波蘭的民進黨立委邱議瑩臉書遭網友灌爆。邱議瑩今天表示，雨量已經夠多了，政治口水不必再多，外交上的防災跟救災同樣重要。



南部連日豪雨，邱議瑩日前在臉書上貼出國民黨高雄市長候選人韓國瑜，出席國民黨議員參選人競選歌曲發表會，在現場熱舞的影片，直指「高雄人不需要這樣的市長候選人」，但隨後邱議瑩隨蔡其昌赴波蘭進行國會外交，她的臉書也因此遭到網友灌爆。



邱議瑩今天透過臉書表示，對各方指教表示虛心接受。823災情傳出後，她和團隊一直都在高雄勘災、訪視住戶及聯絡各部會加速調度及災損補助的相關工作，直到出發前的最後一刻。



她說，由於出訪在即，她交代團隊夥伴務必盯緊各項救災工作及路況修損，全力協助選區災民的需求。她的團隊很拚命，把最即時的訊息及工作會報傳給她，讓她即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況。



邱議瑩表示，今年5月波蘭國會眾議院副議長台樂茨基(Ryszard Terlecki)具名正式邀訪，對波蘭政府而言，是相當罕見的舉動。



她說，經立法院、外交部、波蘭政府等相關單位磋商多月，由蔡其昌率領8位立院同仁在27日抵達波蘭，會晤了國會參議院副議長畢蘭(Bielan)、友台小組主席倪秀斯基(Stefan Niesiolowski)及波蘭的財經部會部次長等要員，雙方就兩國的財經與經貿等議題進行了充分而愉快的交流，也從教育領域來討論合作的可能性。



邱議瑩說，波蘭國會友台小組高達82人，是波蘭國會成員最多的次級小組，更是台灣在波蘭最有力的後盾。立法院透過全球的國會友台小組為台灣參與國際組織及會議發聲，為眾多台商積極爭取台資企業在當地的經貿權益。這次參訪，可說是外交的重大突破。



邱議瑩表示，西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水不必再多。救災及協助災後重建工程正在進行，大家同心努力。台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼。外交上的防災跟救災同樣重要，面對中國蠻橫的打壓與恫嚇，身為國會一員責無旁貸。（編輯：林沂鋒）1070830