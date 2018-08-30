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前北約盟軍統帥來訪 總統：美各界支持台美關係

發稿時間：2018/08/30 17:23

最新更新：2018/08/30 17:23

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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文今接見美國北約盟軍最高司令部前司令史塔伏瑞迪斯、美國白宮前副國安顧問薩德羅，她說，這些人來訪，代表美國各界一致堅定支持台美關係，台灣將持續與美密切合作。

蔡總統今天在總統府接見來台參加2018年印太安全對話研討會的與會美國國會議員與專題演講人，包括，美國聯邦眾議員強生（Eddie Bernice Johnson）、美國北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令部前司令史塔伏瑞迪斯（James G. Stavridis）上將、美國白宮前副國安顧問薩德羅（Nadia Schadlow）。

蔡總統提到，強生在美國國會積極為台奔走，參與各項友台行動；史塔伏瑞迪斯對戰略、地緣政治有深入的研究，始終主張美國應該更積極與台灣交往；薩德羅則是美國總統川普首份國家安全戰略報告的主筆人，報告中重申美國對台灣的安全承諾。

蔡總統感謝訪賓參與研討會，她並提到，「各位的來訪也代表著台美關係擁有美國各界一致的堅定支持」，台灣作為美國的重要的區域夥伴，未來將持續與美國密切合作，為共同目標努力。

她說，這場研討會有台、美、日的國會議員，還有來自美、日、澳洲、印度的學者專家共襄盛舉，在區域情勢快速變化的時刻，這樣的對話與交流更加重要，不僅一起面對區域各種挑戰，也不斷加深彼此夥伴關係。

蔡總統說，近來，中國持續加大打壓台灣的力道，為區域帶來不穩定的因素，面對這些挑戰，台灣不會輕易屈服，會跟美國及其他理念相近的國家合作，共同促進區域的和平發展與穩定。（編輯：黃國倫）1070830

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