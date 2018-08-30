代表政府赴美 蘇嘉全：向馬侃傳奇一生致敬

（中央社記者溫貴香台北30日電）美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃日前因病過世，立法院長蘇嘉全將代表政府出席9月1日在美國國會山莊及國家大教堂舉行的追思紀念活動，向馬侃充滿傳奇的一生致敬。



立法院晚間發布新聞稿表示，美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）在8月25日不幸因病逝世，蘇嘉全已搭機赴美，將代表政府出席馬侃追思紀念活動。



蘇嘉全表示，馬侃在美國會任職30多年來大力支持台美關係，與台灣的友誼長久深厚，是台灣最重要的好朋友，曾多次在國會提案重申支持美國奠基於「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，並積極推動強化台美安全合作交流的各項立法措施，包括過去數年所通過的國防授權法案，都曾納入多項友台條文。



他表示，馬侃的離開令人感到萬分悲痛，期盼馬侃堅決捍衛民主自由的精神，以及和台灣之間建立起的珍貴情誼，都能夠繼續在美國政壇與國會發光發熱。



蘇嘉全說，在外交單位的安排下，代表政府今天啟程前往華府，並在駐美代表高碩泰陪同下，參加在美國國會山莊及國家大教堂舉行的追思紀念活動，向台灣的好朋友馬侃以及他充滿傳奇的一生致敬，願他安息。蘇嘉全預計9月3日返抵國門。（編輯：蘇龍麒）1070830