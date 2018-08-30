中選會完成6公投案點收 東奧同婚公投9月遞件

（中央社記者劉麗榮台北30日電）不少團體拚公投綁大選，中央選舉委員會截至今天共收到6個公投案連署書，皆已完成點收，並陸續寄送到戶政機關進行查對。東奧正名公投和婚姻平權公投預計9月第一週遞件。



中國國民黨提出的反空污、反核食和反深澳電廠公投案，共遞交總數145萬6966份連署書；下一代幸福聯盟的婚姻定義公投、適齡性平教育公投及婚姻以外形式規範同性結合公投，也遞交總數198萬2100份連署書。



截至30日止，中選會收到6公投案的連署書，今天已完成點收作業，陸續寄送各戶政機關進行查對。查對期有一個月，待查對完成，經過中選會委員會議審議後，宣布是否成案。



中選會推估時程，若要綁11月24日九合一大選，8月底前送交連署書最為理想。東京奧運正名公投和婚姻平權公投提案單位已聯繫中選會，東奧正名預計9月3日遞件，婚姻平權則在9月4日、5日遞件。



9月遞件是否來得及成案綁大選，中選會官員表示，不敢保證，但有人遞件，中選會一定會收。若來不及綁九合一大選，仍要在成案後1個月到6個月內另外舉行公投。



公投法修正後，由於門檻大幅降低，中選會已受理37案全國性公民投票提案，其中18案提案領銜人領取連署人名冊格式進行連署。



第二階段的連署門檻為28萬1745份，以一般平均連署錯誤率15%計算，連署35萬份以上，成案的機率較高。中選會目前受理的6案，都遠超過這個數目。最後有幾案能成案，中選會不敢斷定，仍須待戶政機關查對結果。(編輯：陳永昌)1070830