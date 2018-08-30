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106年政治獻金結算 國民黨收入大幅縮減

發稿時間：2018/08/30 20:01

最新更新：2018/08/30 20:01

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（中央社記者劉麗榮台北30日電）監察院今天公布民國106年度政治獻金收支結算表，國民黨政治獻金收入有新台幣3337多萬元，較105年的1.22億元大幅縮減；民進黨收入1.47億餘元，與105年相去不遠。

根據資料，國民黨政治獻金收入有3337萬餘元，個人捐贈收入最大宗占了2591萬餘元，其次為營利事業捐贈收入716萬餘元；支出7531萬餘元，最大宗的人事費占5683萬餘元，結餘為負4194萬餘元。

民進黨政治獻金收入有1億4780萬餘元，其中個人捐贈收入有1億1356萬餘元，營利事業捐贈3112萬餘元，匿名捐贈2919萬餘元；支出1億3606萬9388元，人事費用占9592萬餘元，業務費3052萬餘元，結餘1173萬餘元。

國民黨在105年政治獻金收入有1.22億元，支出有1.62億元，其中包括選務經費支出和捐贈推薦公職候選人競選經費。106年的政治獻金僅3000多萬元，縮減8000多萬元。

民進黨105年的政治獻金收入約1.47億元，與106年的收入相去不遠。105年政治獻金結餘有3000餘萬元，106年結餘減為1000多萬元。

資料顯示，時代力量106年政治獻金收入1135萬餘元，支出509萬餘元，結餘625萬餘元。與105年相比，政治獻金收入增加近500萬。

親民黨106年收入505萬餘元，支出220萬餘元，結餘285萬餘元。（編輯：蘇龍麒）1070830

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