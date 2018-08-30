促轉會調查戒嚴空間 後指部允支持還原歷史真相

（中央社記者顧荃台北30日電）促轉會主委黃煌雄等人今天拜訪國防部後備指揮部，後指部前身為保安司令部與警總等情治機關，後指部允諾將提供戒嚴時期相關的空間資料，全力支持各項還原歷史真相的工作。



促進轉型正義委員會晚間發布新聞稿表示，促轉會主委黃煌雄、副主委張天欽與委員楊翠等人，今天拜訪國防部後備指揮部，由後指部指揮官周皓瑜中將等人接待，雙方就戒嚴時期處理政治案件的機關與場所沿革相關檔案資料交換意見，以利保存該空間所承載的戒嚴記憶，希望透過現址調查、檔案開放與釐清真相的工程，落實自由民主憲政秩序，重拾人民對政府的信任。



促轉會指出，後指部前身為台灣省保安司令部（1949年到1958年）、台灣警備總司令部（1958年到1992年），自1949年起，保安司令部即在後備指揮部現址辦公。



促轉會說，戰後台灣情治機關眾多，無論是保安司令部或台灣警備總司令部，皆是戒嚴時期主掌台灣保防、警備、治安的軍事機構，長期負責調查、偵辦、訊問及審判「匪諜」與「台獨」等各類政治異議分子，也主管查禁書刊、郵件攔截、通訊監聽、出入境管制等業務，這些管控措施深入人民日常生活，箝制思想與言論自由，形成噤聲效應，影響深遠。



促轉會表示，本次拜訪，後指部解說檔案室典藏情形，與移撥政治檔案進度。其中威權統治時期情治機關相關場所的資料，過去各界沒有特別重視，後指部後續將配合促轉會的要求提供調閱，以全力支持各項還原歷史真相的工作。（編輯：郭萍英）1070830