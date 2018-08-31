/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 楊偉中亞運棒球 紀淑如楊俊瀚
>rss

往生親人保險內政部幫忙查 2年理賠8百億

發稿時間：2018/08/31 11:08

最新更新：2018/08/31 11:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北31日電）內政部戶政司副司長鄭信偉今天表示，戶政事務所從105年9月起，當家屬辦理亡故親屬死亡登記時，提供協助清查亡者保險的服務，2年來協助家屬獲得理賠金額，推估約新台幣802億元。

鄭信偉上午出席內政部例行記者會時表示，民眾投保壽險或意外險屬個人隱私，家屬不一定清楚，當突發意外發生而亡故，家屬可能不知道可以申請理賠，保險公司也不知道被保險人已經死亡，導致理賠程序未啟動。

鄭信偉表示，內政部與金融監督管理委員會洽商後，與中華民國人壽保險商業同業公會合作，105年9月起，主動協助民眾至戶政事務所辦理死亡登記時，可同時通報及申請亡故者人身保險理賠清查服務，再由保險公司主動通知保險受益人。

鄭信偉說，這項便民服務自推行迄今將屆滿2年，截至今年7月底，申請通報件數已達21萬9614件，其中有效保單為9萬7959件，佔通報案件45%，推估理賠金額約達802億元。

他說，此外，戶所今年7月16日結合勞工保險局，協助通報申請勞工保險家屬死亡給付，及於今年8月13日結合健保署，推出通報辦理亡故者退保等跨機關合作服務。未來也將持續與各機關合作，提供更多一站式便民服務。（編輯：楊凱翔）1070831

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP