往生親人保險內政部幫忙查 2年理賠8百億

（中央社記者顧荃台北31日電）內政部戶政司副司長鄭信偉今天表示，戶政事務所從105年9月起，當家屬辦理亡故親屬死亡登記時，提供協助清查亡者保險的服務，2年來協助家屬獲得理賠金額，推估約新台幣802億元。



鄭信偉上午出席內政部例行記者會時表示，民眾投保壽險或意外險屬個人隱私，家屬不一定清楚，當突發意外發生而亡故，家屬可能不知道可以申請理賠，保險公司也不知道被保險人已經死亡，導致理賠程序未啟動。



鄭信偉表示，內政部與金融監督管理委員會洽商後，與中華民國人壽保險商業同業公會合作，105年9月起，主動協助民眾至戶政事務所辦理死亡登記時，可同時通報及申請亡故者人身保險理賠清查服務，再由保險公司主動通知保險受益人。



鄭信偉說，這項便民服務自推行迄今將屆滿2年，截至今年7月底，申請通報件數已達21萬9614件，其中有效保單為9萬7959件，佔通報案件45%，推估理賠金額約達802億元。



他說，此外，戶所今年7月16日結合勞工保險局，協助通報申請勞工保險家屬死亡給付，及於今年8月13日結合健保署，推出通報辦理亡故者退保等跨機關合作服務。未來也將持續與各機關合作，提供更多一站式便民服務。（編輯：楊凱翔）1070831