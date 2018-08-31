科展生反映中國重視AI 蔡總統提醒教育部注意

總統蔡英文（後左5）31日在總統府接見台灣參加2018年各國國際科學展覽會代表團，對他們優異表現給予嘉勉，也聽取代表團成員分享心得。中央社記者王飛華攝 107年8月31日

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天接見國際科學展覽會代表團，有學生反映自己在學習人工智慧(AI)過程遇到很多挫折，但中國大陸卻有人工智慧教科書給高中生；蔡總統當場提醒教育部特別注意。



蔡總統今天在總統府接見參加2018年各國國際科學展覽會代表團。



蔡總統致詞提到，今年2月她參加台灣國際科學展覽會，就跟在座很多人見過面，當時很多人正準備代表台灣出國比賽，爭取好成績，讓世界看到台灣科學實力，她很高興今天再次見面，大家已經取得好成績。



蔡總統說，半年多前，她跟大家見面時就提到，政府努力打造友善的科學研發環境，包括，翻修科技基本法、推動創新產業旗艦計畫等；政府高度重視基礎研究發展，一定會加大力道，投入資源支持；除了政府投入資源、社會提供支持，在座年輕的人才們是真正的科學研究基礎，無論未來是不是走向專職科學研究，科學精神會成為大家人生當中非常重要資產。



蔡總統提到，學生們創造出來科學成就，包括用大數據分析肺癌病人的基因組表現，未來可應用在新的抗癌療法；創造出陪長者下棋的機器人，可以預防、延緩失智發生。



她說，這些成就很了不起，也展現跨領域的運用能力，最值得稱許的是，大家用科學研究解決台灣社會面對的重要問題，讓她看到科學家的冷靜與理性，以及關懷社會高度的熱情，這是她最感到欣慰的地方。



蔡總統認為，學生們創造的研究，可以進一步結合台灣現有產業基礎，讓科學研究的果實、效益更擴大，幫助更多人，她相信在座青年科學家一定會在不同崗位上，成為台灣創新發展的重要生力軍，學生們的熱情跟創意是台灣的希望。



一位去加拿大參加科展的學生分享心得指出，他遇到很多的中國學生關注人工智慧的運用，他自己在學習人工智慧的過程中遇到很多挫折，因為台灣沒有太多相關資源給對這方面有興趣的學生去學習，但在中國大陸有人工智慧的教科書給高中生看，他不希望台灣在這塊有落後他國的趨勢，希望台灣有更多重視。



蔡總統則回應表示，科技部已經把人工智慧當做重點領域，但教學面，教育部要特別注意，政府會持續關注目前資源分配，讓人工智慧有一定比例的優先性，政府注意到這趨勢，因為各行各業人工智慧都有運用空間。（編輯：楊凱翔）1070831





總統蔡英文（右）31日在總統府接見我國參加「2018年各國國際科學展覽會」代表團，肯定學生的優異表現。左為中央研究院院士林榮耀。中央社記者王飛華攝 107年8月31日