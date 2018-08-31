涉毒熱點提升見警率 警方破毒案近1600件

（中央社記者顧荃台北31日電）內政部警政署刑事警察局副局長廖宗山今天表示，7月18日起，警方對全台1411處易涉毒熱點提升見警率，截至8月26日止，在這些熱點已查獲毒品案1574件。



廖宗山上午出席內政部例行記者會時表示，為阻斷毒品交易通路，7月18日起透過臨檢、巡邏及盤查易涉毒場所等方式，提升1411處涉毒熱點見警率。這些熱點包括曾接到110報案、社區里長提報地點、或曾查獲過毒品的列管KTV、汽車旅館等處。



廖宗山說，警政署7月18日至8月26日共執行擴大臨檢1377次，動員警力5萬8090人次，於這些熱點查獲毒品案1574件、2001人，有效防止這些場所成為毒品氾濫及施用熱點。



另外，廖宗山表示，為了遏止毒品氾濫及延續今年初首波「安居專案」執行成效，從6月25日起至8月31日止，實施第2波緝毒工作，深入社區大樓掃蕩毒販，並將「幫派涉毒」及「少年藥頭」列入掃蕩重點。



他說，根據警政署統計，第2波「安居專案」截至8月26日止，共查獲841案1132人。其中較矚目的案件，有今年7月26日航空警察局破獲王嫌利用貨運走私第三級毒品氯苯基戊酮279.55公斤、8月7日刑事警察局查獲鍾嫌走私第三級毒品一粒眠458.5公斤、8月6日刑事警察局與南投縣政府警察局破獲鄧嫌種植第二級毒品大麻511株等案。（編輯：李信寬）1070831