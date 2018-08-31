美議員籲注意瓜地馬拉邦交 外交部感謝

（中央社記者顧荃台北31日電）美國聯邦參議員盧比歐指瓜地馬拉總統莫拉萊斯身邊的人正在策動與台灣斷交，外交部今天表示，感謝美國各界友人對外交的關心及建言，將聯合理念相近國家共同努力，保衛外交版圖。



美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）30日在推特上表示，聽聞瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）身邊的人正在策動與台灣斷交，轉而與中國建交。他呼籲莫拉萊斯不要理會。



外交部發言人李憲章上午表示，感謝美國各界友人對外交工作的關心及建言，在面對中國對台灣外交施加壓力之際，將聯合理念相近國家持續共同努力，保衛外交版圖。



李憲章表示，台灣與中美洲友邦瓜地馬拉傳統邦誼篤睦，合作關係密切良好。在美國魯比歐參議員發表意見後，瓜國總統府新聞局長布瑞托（Alfredo Brito）也澄清表示，瓜國與台灣維持良好的政治、商業及外交關係，8月與總統蔡英文在巴拉圭舉行雙邊會談，雙方確認彼此持續深化關係的良好意願。



李憲章說，瓜國駐台大使亞谷華（Olga Maria Aguja Zuniga）也曾向外交部次長劉立德表示，在薩爾瓦多與台灣斷交後，瓜國仍將繼續維持邦誼。台灣至為珍視台瓜邦誼，未來將持續透過各項合作計畫，深化兩國關係。（編輯：林沂鋒）1070831