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國機國造 漢翔66架新式高教機115年交機

發稿時間：2018/08/31 12:22

最新更新：2018/08/31 12:22

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（中央社記者游凱翔台北31日電）國軍推動國機國造、國艦國造，根據國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，由漢翔研製的66架新式高教機，預計民國115年完成交機；此外，也同步推動下一代戰機研發。

總統蔡英文上任後大力推動國防自主，國艦國造、國機國造更是重點項目；蔡總統曾在6月1日至漢翔公司主持新式高教機（AJT）組裝開架典禮，並指出，高教機計畫是代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力、確保國家的安全。

國防部今天公布「五年兵力整建及施政計畫報告」，國機國造的部分，將打造66架新式高教機，首架已在6月1日開始組裝，預計108年9月出廠執行地面測試、109年6月底執行首飛，115年完成全數交機。

國防部表示，量產期間，將會平行開發大型發動機及戰機關鍵組件，後續將推動提升高教機、新式初教機及下一代戰機的研發。

國防部指出，面對中共軍事力量快速成長，國軍遵守「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想及建軍規劃時程，充實基本戰力及建置重要不對稱戰力，將逐年籌編適足預算，以提升聯合作戰整體戰力。

新式高級教練機搭配先進訓練航電及地面模擬訓練系統，整體性能將可取代現役AT-3高教機以及F-5E/F部隊訓練機，滿足國軍戰備需求。（編輯：楊凱翔）1070831

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