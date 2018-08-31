823賑災不缺席 軍公教團體籲退休夥伴助救災

823豪雨襲擊南台灣造成淹水災情，全國軍公教警消權益保護協會31日在立法院召開記者會表示，儘管因年改導致財力被剝奪，但身為社會的一份子，賑災不能缺席，呼籲退休軍公教警消幫忙減輕現役軍公教警消的救災壓力。中央社記者施宗暉攝 107年8月31日

（中央社記者王承中台北31日電）823豪雨成災，全國軍公教警消權益保護協會今天表示，儘管因年改導致財力被剝奪，但身為社會的一份子，賑災不能缺席，呼籲退休軍公教警消幫忙減輕現役軍公教警消的救災壓力。



823豪雨襲擊南台灣造成淹水災情，由退休軍公教警消所組成的全國軍公教警消權益保護協會今天上午在立法院召開記者會，協會理事長林煌表示，災民水深火熱，呼籲政府應負起責任，也呼籲全國退休的軍公教警消夥伴們，儘管因年改導致財力被剝奪，也要發揮人溺己溺的精神，就近幫忙。



30日才從災情最嚴重的嘉義縣東石鄉掌潭村、布袋鎮考試里回到台北的協會秘書長陳孝聖表示，當災情發生後，協會在26日就籌組志工團進入災區，提供消毒水、清掃用具等物品，幫助災民清理家園，另外為解決掌潭村災民吃飯問題，協會也自掏腰包購買200多個電鍋，提供給災民使用。



陳孝聖說，目前掌潭村、考試里的災民，多是居住老舊平房、子女在外工作的獨居老人，淹水7、8天，床鋪、床墊全泡水，災民也開始出現皮膚病，生活受到嚴重影響，政府應儘速調度醫療團隊進駐，並提供床墊給災民使用，另外，災區的消毒水需求量很大，也需要政府協調廠商提供。



陳孝聖表示，今天政府要做的事，應馬上投入災民最直接需要的物品，而不只是發放救助金而已。另外，盼政府也要正視救災軍公教警消的過勞問題，呼籲退休的軍公教警消能幫忙減輕現役的壓力，提供掃除用具，協助災民。



陳孝聖說，協會雖無雄厚資本、能力有限，但仍盡力在做，他自己也受年改影響，被砍了新台幣2萬多元，但身為社會的一份子，賑災不能缺席，協會正在進行志工團的人力調度，若受災嚴重的各村里有需求，都可以跟協會聯絡，協會會盡力協助。（編輯：林孟汝）1070831