建構不對稱戰力 海軍編316億造微型飛彈突擊艇

（中央社記者游凱翔台北31日電）國防部民國108年預算書今天送抵立法院。為建構不對稱戰力，海軍編列新台幣316億元籌建約50噸重的「微型飛彈突擊艇」，並搭載2枚雄風二型反艦飛彈，具有機動、隱匿特性。



國防部高層日前指出，台海兩岸軍力懸殊，傳統的軍備或消耗戰並非解決之道，台灣位居弱勢的一方，如何整合資源、善用優勢是不二法門。



因此，國軍基本戰力應朝「量少、質精、高效能、易損性低且高精準打擊」方向發展。例如，籌獲及建置快速布雷艇、飛彈突擊艇（蜂群戰術）、機動防空系統、機動反裝甲系統、導引砲彈、導引多管火箭等。



國防部108年預算書公開部分中午送抵立法院，海軍編列316億3844萬元籌建微型飛彈突擊艇，擔任海上快速反應能力執行打擊任務及支援戰、演訓，並分散配置，視敵情及任務需要即時調整，以延伸打擊距離。



官員曾指出，微型飛彈突擊艇體積小，僅由2至3名官兵就可開船出海，在雷達上的呈現如同一般漁船，敵方難以判斷是否為船艦，可以進駐、藏匿於各大漁港及軍港，若發生戰爭可機動出港作戰。



不過，國軍這項構想提出後曾遭軍事專家批評，認為過去中科院就曾籌建已於101年退役的海鷗級飛彈快艇，這項軍事建案有如走回頭路。



但國軍高層日前認為，從雄三誤射事件中得到啟發，認為若能從港內發射，屆時以小型快艇作為海上機動載台，當戰事發生時，不必遠赴外海，從陣地往外海推出，就能大幅增加反制敵艦的空間。



此外，海軍在預算書中也編列9億1777萬元，籌建4艘快速布雷艇，目的在於強化水面快速布雷能力，提高敵方航渡威脅的能力。（編輯：李信寬）1070831