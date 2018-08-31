緬懷楊偉中貢獻 黨產會默哀追悼

（中央社記者游凱翔台北31日電）黨產會委員楊偉中在太平洋庫克群島溺斃身亡，黨產會主委林峯正今天說，楊偉中知識淵博，任何事情都能以多元角度看待，是現代知識份子，他未完成的理想，將由黨產會代為達成。



楊偉中直諫的「改革派」性格，在國民黨內引發不同聲音，有人認為他既出任黨職，應當為黨辯護；也有人認為國民黨需要多元聲音。2016年總統大選後，楊偉中請辭發言人；同年6月，國民黨以黨章「損害黨之聲譽」等條文開除楊偉中黨籍。



2016年政黨輪替後，楊偉中於同年8月出任行政院不當黨產委員會委員至今，並經常上政論節目評論時政；不料昨天在太平洋庫克群島泛舟時，為了救不慎溺水的女兒而溺斃身亡。



黨產會下午舉辦媒體茶敘，並進行「檔案選輯」發表會。活動舉辦前，林峯正、黨產會發言人施錦芳及多名委員先為楊偉中默哀1分鐘，藉此緬懷、感謝他對黨產會的貢獻。



林峯正表示，幾個月前在籌備這場活動時，曾邀請楊偉中到場就幾個重要的檔案發表報告，但楊偉中當時指出，這段時間恰巧出國，因此不方便出席。



林峯正說，昨天傍晚接獲這個訊息時，內心感到很複雜，許多媒體詢問他時，因為心中仍抱有希望，不願意證實這項消息，隨著媒體在深夜報導這項訊息，他才覺得「這大概是真的了」。



他回憶，楊偉中在黨產會任職的2年間，雖然發言次數不是最多，每到了關鍵時刻，都可以感覺到楊偉中的認真、理想與堅持，他也誇讚楊偉中知識淵博，任何事情都能以不同的角度思考、協助討論，是現代很難得的知識份子，如今楊偉中先離開了，他未完成的理想，將由黨產會代為達成。（編輯：蘇龍麒）1070831