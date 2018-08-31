曾怒目相向不打不相識 陳菊不捨憶楊偉中

（中央社記者葉素萍台北31日電）不當黨產委員會委員楊偉中驟逝，總統府秘書長陳菊今天不捨回憶兩人「不打不相識」的過程，「我們曾經怒目相向、爭論不休，對這個很有想法的年輕人，實在很難不留下印象。」



楊偉中與妻女近日在太平洋庫克群島旅遊，卻傳出過世噩耗。



陳菊今天透過社群網站臉書（Facebook）貼文指出，「昨夜聽聞偉中離開我們，低落的心情難以整理...不打不相識，是我每次遇到偉中必說的開場白，他總是靦腆的笑一笑，我們像是同時又回到當年結識的現場。」



陳菊回憶，當時她擔任勞委會主委，楊偉中幾乎每天都到勞委會門口表達勞權意見，「我們曾經怒目相向、爭論不休，對這個很有想法的年輕人，實在很難不留下印象。」



陳菊說，一次又一次，她了解這些工運兄弟的理想，她也不斷說明、討論，從霸占街頭到尋求共識，楊偉中則一直在為他守護的價值打拚。她常說他是職業的革命家，也一直期待著他可以走進體制為勞工朋友奮鬥打拚。



她說，人生無常，楊偉中為了保護他最愛的人而遭逢意外，就如他一直為守護理想而投身街頭，「再多的不捨我都必須釋懷」；一個轉身，楊偉中的身影就這樣留在庫克群島那片美麗的海洋，「但與你從勞委會時期認識的那些日子，我們會永遠留在心裡。」（編輯：張均懋）1070831