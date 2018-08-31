八百壯士軍改釋憲出爐 9/3軍人節遞交聲請書

（中央社記者王承中台北31日電）退伍軍人團體八百壯士軍改釋憲聲請書出爐。聲請書指出，陸海空軍軍官士官服役條例侵害憲法保障人民的財產權、工作權、生存權，違反不溯及既往、信賴保護原則，並聲請暫時處分。



立法院在6月20日三讀修正通過攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例，八百壯士轉型成立中華民國八百壯士捍衛中華協會，尋求在野黨立委合作提釋憲。協會日前召開記者會表示，將在9月3日軍人節舉辦向軍人致敬活動，隨後前往司法院遞交「陸海空軍軍士官服役條例」釋憲聲請書。



根據八百壯士日前送交到中國國民黨立法院黨團總召江啟臣辦公室的釋憲聲請書指出，陸海空軍軍官士官服役條例變更軍、士官退除給與計算基礎，削減退除給與優惠存款利息，減少退休給與措施，降低退除給與基準，刪減優惠存款利息作為給付財源，並溯及適用於退除役人員，已違反憲法保障人民財產權、工作權，違反法律不溯及既往、信賴保護原則。



釋憲聲請書指出，陸海空軍軍官士官服役條例對於原退休俸低於最低保障金額的退除役人員，竟不予溯及既往補足差額到最低保障金額，顯然未履行國家對退除役人員有給予退休給與維持生活的義務，違反憲法保障人民生存權。



針對軍公教退撫基金造成國家財政重大負擔，聲請書指出，近5年稅收每年均超收新台幣近千億元，政府卻說國家財政即將破產，但又制定前瞻基礎建設條例，編列8年8800億元，廢除核四又浪費3000億元等，卻立法侵害人民信賴的利益，未給予合理補償。



另外，八百壯士也在釋憲聲請書中聲請暫時處分，要求在司法院大法官作成解釋前，先暫時停止實施軍改新制，避免人民基本權利遭受其迫性且難以回復的重大不利，以確實維護人民基本權利。（編輯：蘇龍麒）1070831