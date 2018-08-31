/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 死刑李宏基楊偉中亞運棒球

史瓦帝尼堅定挺台灣拒利誘 國王不出席北京峰會

>rss

八百壯士軍改釋憲出爐 9/3軍人節遞交聲請書

發稿時間：2018/08/31 17:46

最新更新：2018/08/31 17:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王承中台北31日電）退伍軍人團體八百壯士軍改釋憲聲請書出爐。聲請書指出，陸海空軍軍官士官服役條例侵害憲法保障人民的財產權、工作權、生存權，違反不溯及既往、信賴保護原則，並聲請暫時處分。

立法院在6月20日三讀修正通過攸關軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例，八百壯士轉型成立中華民國八百壯士捍衛中華協會，尋求在野黨立委合作提釋憲。協會日前召開記者會表示，將在9月3日軍人節舉辦向軍人致敬活動，隨後前往司法院遞交「陸海空軍軍士官服役條例」釋憲聲請書。

根據八百壯士日前送交到中國國民黨立法院黨團總召江啟臣辦公室的釋憲聲請書指出，陸海空軍軍官士官服役條例變更軍、士官退除給與計算基礎，削減退除給與優惠存款利息，減少退休給與措施，降低退除給與基準，刪減優惠存款利息作為給付財源，並溯及適用於退除役人員，已違反憲法保障人民財產權、工作權，違反法律不溯及既往、信賴保護原則。

釋憲聲請書指出，陸海空軍軍官士官服役條例對於原退休俸低於最低保障金額的退除役人員，竟不予溯及既往補足差額到最低保障金額，顯然未履行國家對退除役人員有給予退休給與維持生活的義務，違反憲法保障人民生存權。

針對軍公教退撫基金造成國家財政重大負擔，聲請書指出，近5年稅收每年均超收新台幣近千億元，政府卻說國家財政即將破產，但又制定前瞻基礎建設條例，編列8年8800億元，廢除核四又浪費3000億元等，卻立法侵害人民信賴的利益，未給予合理補償。

另外，八百壯士也在釋憲聲請書中聲請暫時處分，要求在司法院大法官作成解釋前，先暫時停止實施軍改新制，避免人民基本權利遭受其迫性且難以回復的重大不利，以確實維護人民基本權利。（編輯：蘇龍麒）1070831

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP