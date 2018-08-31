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南部豪雨參訪金門 副總統：錯了要勇敢面對

發稿時間：2018/08/31 19:26

最新更新：2018/08/31 20:01

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副總統陳建仁（左1）31日前往台東關心長照2.0工作，了解地方的長照作為，並與長者閒話家常，長輩看到陳建仁開心比讚。中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日副總統陳建仁（左1）31日前往台東關心長照2.0工作，了解地方的長照作為，並與長者閒話家常，長輩看到陳建仁開心比讚。中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）副總統陳建仁今天再對南部豪雨期間他和家人前往金門參訪一事道歉，他表示，做錯了就要勇敢面對，真心悔改。

副總統今天到台東關心長照2.0工作，學習地方的長照作為，並和長輩閒話家常，副總統單腳高跪蹲送水梨給不便起身的長輩。

參訪長照2.0前，副總統特別對南部豪雨期間前往金門參訪一事再次道歉，並說出他的感受。

副總統說，對國軍弟兄和民間團體動員所有人力、物力投入救災，表達最誠摯的感謝，「辛苦你們了」，他和家人在南部豪雨期間前往金門參訪，造成民眾觀感不佳，政府形象受損，深感自責，他再次道歉。

他說，社會各界對他的批評和質疑，他全心接受和反省，在來台東之前，有幕僚建議是不是要取消這趟行程，「我認為做錯了就要勇敢面對，真心悔改，我認為該做的事情還是要做」，所以來台東持續關心長照2.0和弱勢族群。

副總統談到，他非常關心南部雨災之後，怎樣做好登革熱的防疫工作，他願意本著公共衛生的專業，透過政府體系提供專業的防疫諮詢建議，協助災民早日恢復正常的生活。（編輯：唐聲揚）1070831

副總統陳建仁31日對南部豪雨期間前往金門參訪一事，再次道歉，他認為，做錯了就要勇敢面對，真心悔改。中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日副總統陳建仁31日對南部豪雨期間前往金門參訪一事，再次道歉，他認為，做錯了就要勇敢面對，真心悔改。中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日
副總統陳建仁（前左2）31日前往台東關心長照2.0工作，了解在地關懷、照顧長者情形，並贈送水果給長輩。中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日副總統陳建仁（前左2）31日前往台東關心長照2.0工作，了解在地關懷、照顧長者情形，並贈送水果給長輩。中央社記者盧太城台東攝　107年8月31日
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