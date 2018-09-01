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鄺麗貞登記參選台東縣長 吳敦義：可能被運作

發稿時間：2018/09/01 11:39

最新更新：2018/09/01 12:12

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前台東縣長鄺麗貞委託登記參選台東縣長，恐衝擊藍營選情。國民黨主席吳敦義（前左）1日上午出席中央助選團誓師典禮後受訪指出，鄺麗貞不是自己登記，有人質疑可能「被運作了」，或是被偽造，正深入了解。中央社記者孫仲達攝　107年9月1日前台東縣長鄺麗貞委託登記參選台東縣長，恐衝擊藍營選情。國民黨主席吳敦義（前左）1日上午出席中央助選團誓師典禮後受訪指出，鄺麗貞不是自己登記，有人質疑可能「被運作了」，或是被偽造，正深入了解。中央社記者孫仲達攝　107年9月1日

（中央社記者劉麗榮台北1日電）前台東縣長鄺麗貞昨天委託登記參選台東縣長，恐衝擊藍營選情。國民黨主席吳敦義今天說，鄺麗貞不是自己登記，有人質疑可能「被運作了」，或是被偽造，正深入了解。

國民黨提名台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長，鄺麗貞的丈夫吳俊立出任饒慶鈴的後援會總會長，吳俊立的胞妹吳秀華是國民黨台東縣黨部主委。鄺麗貞登記的消息傳出後，吳俊立也表示「不知道誰在搞鬼。」

吳敦義上午出席中央助選團誓師典禮後受訪指出，有人質疑可能是被運作了，鄺麗貞不是自己去登記，而是委託縣政府的人去，吳俊立得知後迅速趕回台東，代表吳根本完全不知道這件事。

吳敦義說，目前情況還在深入了解中，吳俊立、吳秀華都全力支持饒慶鈴，雖然非常驚訝，但不會動搖他們支持饒慶鈴的決心跟行動。

是否有和鄺麗貞聯絡，吳敦義說，他沒有與鄺麗貞聯繫，相關的人正在聯繫中，包括吳俊立在內。至於是否考慮祭出黨紀處分，吳敦義認為，要完全了解實際狀況後才能展開程序，「說不定是被偽造的。」

黨務人士分析，地方上具有政治影響力的是吳俊立，黨內經過整合後，選情逐步攀升，也反映在內部民調上；鄺麗貞的登記，吳俊立兄妹也跳出來表示不知情，並全力支持饒慶鈴，鄺麗貞參選帶來的影響有待評估。（編輯：鄭雪文）1070901

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