國軍南台灣救災 秦良丰拍影片打氣

（中央社記者游凱翔台北1日電）93軍人節將至，因上萬官兵投入南台灣水患救援，相關慶祝活動取消，日前跳傘自高空墜落，卻奇蹟生還的傘兵秦良丰，特地拍攝短片「奮起」，強調國軍永遠站在人民需要的最前線。



陸軍司令部表示，近期豪大雨造成中南部地區災情，國軍投入大量兵力協助環境復原、街道清理消毒，也陸續完成畜牧場禽畜清理，及抽排積水的任務，國軍部隊連日不眠不休，為民眾重建家園努力。



由於適逢93軍人節，原本國軍及民間單位規劃的相關慶祝活動，因官兵投入水患救援，紛紛縮小慶祝規模、甚至取消，陸軍司令部因此發想拍攝「奮起」短片，藉由影片傳達國軍的辛苦，帶給官兵動力，並發布在「國防部發言人」臉書粉絲團。



特別的是，這隻影片的拍攝想法，起源於5月進行反空降跳傘操演卻從1300呎高空墜地受傷，最後奇蹟生還的秦良丰。



陸軍司令部說，秦良丰主動提出要求，希望藉由影片發聲，為連日投入淹水災區支援的官兵加油打氣。秦良丰在影片中說，雖然他現在不能參與救災，但他會努力復健，回到部隊的行列。



「如果說我是奇蹟，那一定是因為大家的愛與關懷。」秦良丰感性的說，他會用微笑面對未來艱辛的復健，一如國軍永遠會直挺挺的站在人民需要的最前線。（編輯：鄭雪文）1070901