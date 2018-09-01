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駁選票考量執行死刑 行政院：不必要連結

發稿時間：2018/09/01 12:01

最新更新：2018/09/01 12:01

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(中央社記者邱俊欽桃園1日電）針對社會部分聲浪指出法務部執行死殺害妻女的李宏基死刑，疑似有爭取選票考量，行政院發言人Kolas Yotaka今天說，完全錯誤的說法，也是不必要連結，對法務部也不公平。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天上午陪同行政院長賴清德出席警察大學校慶活動，她在活動前接受訪問時做了上述回答。

面對記者提問，有部分聲浪指出執行死刑是為了年底選舉選票考量，Kolas Yotaka說，這完全錯誤的說法，而且是不必要、惡意的連結，對法務部也不公平，對於人命也看得非常廉價。

她說，行政院尊重法務部對於現有法治制度，所做出來的判斷。法務部在做出決定後，第一時間也告知行政院，行政院也尊重法務部的判斷。

Kolas Yotaka說，在執行伏法時間點，與總統蔡英文生日毫無關聯，法務部也不會知道昨天是誰的生日，行政院尊重法務部專業判斷，「與轉移社會大眾的焦點，毫無關聯」。

對於記者問到行政院連日來在治水等議題的發言，是否有失言之處，Kolas Yotaka說，部分報導「去脈絡化、過度簡化、拼貼訊息」，才會造成社會的不安與誤解。

男子李宏基民國103年在幼兒園外持刀殺死前妻，並擄走一名幼女燒炭奪命，遭判死刑定讞，法務部昨天已執行槍決。這是法務部長蔡清祥上任後，首度簽署執行令。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070901

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