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警大校慶 賴揆強調年改意義與重要性

發稿時間：2018/09/01 13:53

最新更新：2018/09/01 14:21

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行政院長賴清德（中）1日出席中央警察大學82週年校慶活動，頒獎給多位警大傑出校友，表彰在各領域包括犯罪偵防、跨國警力合作的貢獻。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年9月1日行政院長賴清德（中）1日出席中央警察大學82週年校慶活動，頒獎給多位警大傑出校友，表彰在各領域包括犯罪偵防、跨國警力合作的貢獻。中央社記者邱俊欽桃園攝　107年9月1日

（中央社記者邱俊欽、吳睿騏桃園1日電）行政院長賴清德今天在中央警察大學校慶活動中強調，總統蔡英文推行年金改革，在國家財政上的重大意義，是讓軍公教人員在服務期滿時，都能順利領到退休金。

賴清德上午出席中央警察大學82週年校慶暨開學典禮，這也是賴清德上任閣揆後，首度蒞臨警察大學。他除了恭賀警大生日快樂，也推崇警大這82年來春風化雨、作育無數英才，是人民安心、社會安定、國家安全的重要力量。

賴清德表示，警大與一般大學不同，肩負國家重大任務，期勉同學要有奉「人民為國家主人」的民主精神，也要服從長官領導，視同仁為兄弟姐妹，彼此共同合作完成任務的倫理精神；臨事不退縮，要客觀應用科技，突破困難的科學精神。

賴清德說，越重要的工作，背後的困難越多，挑戰越大，危險性也越高；警大校長與老師除了注重學生的專業教育、通識教育，更要注重人格教育。

他期勉學生以警大校訓「誠」薰陶心靈，以校風「力行」來砥礪意志。

同時，賴清德表示，蔡總統除要求行政院務必完善法令，針對各領域、工作提出對策解決問題外，也要寬列預算，在人力、物力方面給予足夠的支撐，讓警察能好好推動各項工作。

賴清德指出，在蔡總統的領導下，年金改革順利完成。年改最重要的意義，是讓現在還有未來的軍公教人員，在服務期滿時，都能順利領到退休金。

他說，改革過程中，已退休人員所領的退休金雖會減少，但所節省的經費，則全數投入軍公教退撫基金。行政院從明年起，也將分10年編入新台幣1000億元投入，讓基金永續不破產。

另外，賴清德也頒獎給多位警大傑出校友，表彰在各領域，包括在犯罪偵防、跨國際警力等合作。（編輯：梁君棣）1070901

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