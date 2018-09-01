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藍委要賴揆治水專案報告 柯建銘：政院都會說明

發稿時間：2018/09/01 15:34

最新更新：2018/09/01 15:34

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（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院長蘇嘉全5日將召集朝野協商開議日，國民黨團書記長曾銘宗今天說，休會期間發生太多事，要求行政院長賴清德進行治水專案報告；民進黨團總召柯建銘說，行政院都會說明。

立法院原定9月1日立委辦理新會期報到，因適逢週末，改為9月3日、4日辦理報到。立法院日前發出黨團協商開會通知，5日下午2時將研商第9屆第6會期開議日等相關事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘向中央社記者表示，會以9月14日開議作為基礎，在協商中取得共識；國民黨立法院黨團書記長曾銘宗說，傳出民進黨團有意在9月14日開議，並在11月九合一大選前停會一週，但他認為這是地方性選舉，與其中間要休息，不如這段期間就專心輔選，9月下旬再開議。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時代力量主張越早開議越好，但因中南部豪雨成災，若不妨礙行政部門救災、重建腳步的話，並不反對在14日開議；親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，5日朝野協商後，若要在14日開議，「時間上是可以的」。

開議當天行政院長賴清德將到立法院進行施政報告並接受質詢。柯建銘說，在野黨團要求進行治水等專案報告，可以等朝野協商時再討論，行政院該說明的都會說明，不可能迴避，在野黨關注的議題，賴清德一定會說明。

曾銘宗說，下會期除了公務預算外，還有前瞻基礎建設計畫第二期特別預算案，特別是中南部豪雨成災，治水方面也要檢討，若有必要相關預算也要進行調整；休會期間發生太多事情，賴清德要在施政報告中講清楚，不是官樣的書面報告就能交代過去，盼能有治水專案報告。

徐永明表示，治水和斷交等事件，盼賴清德在施政報告中都能涵蓋；執行死刑部分，是哪個層級做的決定，外界也很關心，賴清德應將政策方向釐清。

李鴻鈞說，施政總質詢重點應擺在淹水問題，從前總統陳水扁時期到現在已經砸了上千億，這個問題要做專案報告，不是砸錢就可以解決，要因地制宜；外交問題也是重點，未來國家政策方向是怎樣，都要列為施政報告重點。

依憲法第68條規定，立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。（編輯：李信寬）1070901

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