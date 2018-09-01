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潛艦國造首艘原型艦 預定於民國114年完成

發稿時間：2018/09/01 15:43

最新更新：2018/09/01 15:43

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（中央社記者游凱翔台北1日電）潛艦國造「合約設計階段」明年3月到期後，將進入籌建原型艦階段，國防部已於108年至114年間編列新台幣493億元預算，預計首艘原型潛艦可在114年建造完成。

國機國造與國艦國造是蔡英文總統推動國防自主的「重中之重」，潛艦國造日前取得美國國務院的行銷准證（marketing license），此舉代表美方政策鬆綁，許可美國防廠商提供「紅區」的零組件、技術或資訊給台灣，對於潛艦國造是一大利多。

知情人士向中央社記者表示，台灣國際造船公司負責的「潛艦國造委託規劃設計案」若在明年3月如期如質完成，潛艦國造進程即由「合約設計」進入「細部設計」階段，接著將建造原型潛艦、進行海試，最後則是「量產」。

根據108年國防預算書，潛艦國造第2階段的原型艦籌建，將在114年建造完成，預算編列自108年度至114年度為止，預算總額為493億6170萬元，。

預算書顯示，潛艦原型艦籌建預算最高峰為110年度、編列113億8265萬元，其次為109年度、98億4436萬元，而113年編列39億2863萬元，完工年度、即114年為25億6305萬元。

針對預算編列的高低趨勢，海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩表示，目前潛艦仍在類似「競圖」階段，與各國廠商研商細部設計、紅區裝備來源等細節，109年才投入更多預算造原型艦，最後一年預算降低，推測應該是進行海試。

知情人士說，潛艦製造最繁複的是系統整合，在這兩年合約設計階段裡，國防部與系統商開過數百次會議，若能取得紅區零組件，接著就是最困難組裝，為此台船已多次派員出國考察，預期約有400名承包商配合造艦。

他表示，由於潛艦國造極機密敏感，全程都在「室內」製造，艤裝作業也選擇在隱密的碼頭進行，台船為此已建造了「潛艦建造專區」及「綜合廠房」，分別將在109年、今年底完工。

潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區三類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、柴油主機、魚雷、飛彈系統等；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。（編輯：陸倩瑤）1070901

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