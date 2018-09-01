楊偉中驟逝 庫克群島警方證實為救女溺斃

（中央社庫克群島1日綜合外電報導）不當黨產處理委員會委員楊偉中在太平洋庫克群島溺斃身亡，庫克群島警方證實楊偉中帶著妻女度假時，為了救泛舟溺水的女兒而不幸發生悲劇。



楊偉中曾任國民黨發言人，妻子陳以真是耐斯集團前副總裁陳鏡堯的女兒，兩人於2006年結婚，育有一女。



庫克群島警方今天在臉書上表示，47歲的楊偉中8月29日在艾圖塔基島（Aitutaki）與女兒泛舟時發生意外，為了救女兒不幸喪生，為庫克群島過去一年來第3起與泛舟有關的事故。去年底有兩名美國遊客出意外。



臉書內文寫道，楊偉中和女兒據說不會游泳，兩人冒險進入有水流的潟湖深水區。楊偉中救起女兒後自己卻陷入困境，最後不治。



庫克群島警方表示，楊偉中的遺體昨天已移至紐西蘭拉洛頓加島（Rarotonga）由法醫相驗，警方也已與台灣駐紐西蘭代表處聯絡。



警方也寫說，當局曾透過活動和文宣廣泛宣導拉洛頓加島和艾圖塔基島等地潟湖區的水上安全，但仍有必要繼續宣導，尤其是泛舟業者和提供獨木舟活動的旅宿業者。而且穿救生衣的安全措施時常被忽略。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1070901





Police issue water safety message following tragedy in AitutakiThe tragic death by drowning of a 47 year old male... 由 Cook Islands Police Service 發佈於 2018年8月31日 星期五