訪泰 姚文智期盼選情從海外熱回台灣

民進黨籍台北市長參選人姚文智競選辦公室1日表示，姚文智（中）8月31日前往泰國出席「泰國後援會成立大會」，誓言讓台北成為被全世界看見的首都。（姚文智辦公室提供）中央社記者游凱翔傳真 107年9月1日

（中央社記者游凱翔台北1日電）民進黨籍台北市長參選人姚文智競選辦公室今天表示，姚昨天前往泰國出席「泰國後援會成立大會」，並說，他要扮演半個外交部長角色，讓台北成為被世界看見的首都，突破中國打壓。



姚文智競選辦公室晚間發布新聞稿表示，姚文智昨天接受台商邀請，參訪在泰國舉辦的「台灣形象展TAIWAN EXPO 2018」，並出席由泰國台商、民進黨東南亞黨部共同成立的泰國後援會成立大會。



新聞稿指出，姚文智除了一一授旗給後援會幹部，也將全代會造勢場合上，象徵團結意義的簽名足球贈送給後援會會長楊世彬，期盼選情從泰國開始添加柴火，從海外熱回台灣、從曼谷出發贏回首都，打造新的台灣人首都。



姚文智致詞時表示，首都市長面對台灣的外交困境，不能因為現任市長柯文哲的「網紅化」而失焦，要確立台北是國家首都的定位，且不該只是台北人的首都，而是全台灣各縣市、包含在曼谷或是於全世界各個角落打拚的台灣人的首都。



因此，他要成為讓世界看見首都的市長，讓台北市長扮演半個外交部長的角色，突破中國的打壓。



姚文智也以在立法院推動選舉公報改變的修法為例，讓選舉公報政見欄不再是生硬的600字文字，讓圖畫、QR Code等新型態的政見模式可以在選舉公報上展現。



他也細數過去在高雄市政府協助城市改造，讓高雄煥然一新的例子，不管是從城市景觀，還是在立院修法，未來仍然會秉持同樣的精神來改變首都。（編輯：張銘坤）1070901