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吳敦義：帛琉飯店為國民黨出資 想出售合情合法

發稿時間：2018/09/02 11:21

最新更新：2018/09/02 11:21

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（中央社記者顧荃台北2日電）黨產會駁回出售帛琉飯店申請，國民黨主席吳敦義今天表示，前總統李登輝為與帛琉建交，1996年由國民黨出資新台幣20億元興建帛琉飯店，若國民黨要在必要時間出售，也是合法合情。

黨產會發言人施錦芳今天接受中央社記者訪問時說，中投公司一直希望出售帛琉飯店，理由是帛琉觀光業下滑，加上飯店設施老舊，需要很多經費維護，所以想出售。

施錦芳指出，黨產會為此事曾詢問過外交系統的意見，外交系統不建議此時出售；加上飯店位於市中心，旁邊就是帛琉政府部門，地點很方便，許多外交活動都在帛琉飯店進行，雖然觀光有下滑，但仍有穩定收入，經過委員會多方討論，決議駁回出售申請。

不過她也強調，若後續飯店修繕、營運管理需要經費，中投公司可以再跟黨產會申請。

對申請出售帛琉飯店遭黨產會駁回，甚至有民進黨立委指國民黨此舉是為了籌措選舉經費的說法，吳敦義上午出席青年活水營閉幕受訪時表示，帛琉飯店本來就是國民黨資產，1996年時任總統兼國民黨主席李登輝希望與帛琉建交，指示劉泰英投資興建，所以1999年與帛琉建立邦交。

吳敦義進一步指出，國民黨在2015年時準備把帛琉飯店8成的股權出售，但沒有成交。帛琉飯店是國民黨黨產，在必要時間出售，這也是合法合情的事，怎麼一定跟選舉有關係，哪怕跟選舉有關係也不違法，何況根本還沒討論到，也還沒成交。

吳敦義表示，帛琉飯店1996年動工興建，所花的20億都是國民黨出的錢，「有什麼違法不當嗎？」合法出售當然應該被同意。（編輯：黃國倫）1070902

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