民進黨評估苗栗選情 情勢對徐定禎有利

（中央社記者呂欣憓苗栗縣2日電）民進黨內人士今天分析，苗栗縣的選情發展對無黨籍的頭份市長徐定禎越來越有利，不過因為苗栗縣是農業縣，縣府和地方的聯繫網絡綿密，情勢是否能發展為選票，還有待觀察。



民主進步黨在苗栗縣沒有提名黨籍參選人，而是選擇和無黨籍的頭份市長徐定禎合作，兼任民進黨主席的總統蔡英文今天到苗栗縣參加百工百業挺改革活動，並拉抬徐定禎的氣勢。



苗栗縣一向被視為是藍營票倉，民進黨選舉操盤人士分析，徐定禎是頭份市長，頭份和竹南是同一個生活圈，又是苗栗近年來人口成長最多的城市，而苗栗市長邱炳坤支持徐定禎，縣黨部主委杜文卿是苑裡鎮長，在通霄和苑裡有優勢，苗栗縣五大市鎮的情勢都對徐定禎有利。



操盤人士指出，且前苗栗縣長何智輝系統和前苗栗縣長劉政鴻系統反對現任縣長徐耀昌的勢力開始集結，何智輝系統在何智輝離開苗栗後長期被打壓，劉政鴻系統也對徐耀昌有意見，整體情勢發展對徐定禎有利。



不過操盤人士指出，因為苗栗是農業縣，縣政府和地方關係綿密，例如農水路的補助等，所以這個對徐定禎有利的情勢能不能轉化為投票的力量，還要觀察。



操盤人士表示，在民進黨提名底定、整隊完成、全代會後啟動聲勢往前走後，全台選情逐漸升溫，支持者逐漸回籠、基本盤已漸穩固，現在是9月，距離投票還有兩個月，不能太快一次拉抬選舉聲勢，選情是看最後，這兩個月會慢慢催出支持者的票。（編輯：黃國倫）1070902