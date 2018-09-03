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專題／窮得只剩石油、數百萬難民出逃...委內瑞拉怎麼了？

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立法院新會期報到 黃偉哲再拔頭籌

發稿時間：2018/09/03 09:27

最新更新：2018/09/03 09:41

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立法院第9屆第6會期3日報到，參選台南市長的民主進步黨籍立法委員黃偉哲（前左）拔得頭籌，第一位報到。中央社記者張皓安攝 107年9月3日立法院第9屆第6會期3日報到，參選台南市長的民主進步黨籍立法委員黃偉哲（前左）拔得頭籌，第一位報到。中央社記者張皓安攝 107年9月3日

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院第9屆第6會期今天報到，參選台南市長的民主進步黨籍立法委員黃偉哲拔得頭籌，第一位報到，他幽默的說，「因為選情緊張，睡不著覺，焦慮的情況下，就早一點來。」

立法院新會期上午8時開始立委報到，上會期也是第一位報到的黃偉哲上午6時就到群賢樓等候。他說，擔任立委要盡職，所以一早報到。

面對媒體詢問會不會辭立委衝選情，黃偉哲說，在職每一天都要做好立委角色。

第二位報到的中國國民黨籍立委曾銘宗，上午6時30分到達，上會期是第三位報到。他說，他在立法院開議期間，平常就是這時間到，今天「順其自然」。

媒體問到被黃偉哲領先一步報到，曾銘宗笑稱，黃偉哲參選市長很辛苦，應該是選情「很輕鬆、很樂觀」才有辦法這麼早來。

新會期第三位報到的民進黨立委陳歐珀不忘利用機會向媒體重申，獲得民進黨提名參選宜蘭縣長的他，對宜蘭縣政各面向發展已經準備好了，也提出了願景。

至於會不會辭立委衝選情，陳歐珀表示，這議題不在目前考量。黨中央已經明白表示不會強制規定，要視各選區選情及參選人決定。「我想，更重要的是要尊重宜蘭鄉親的意見」，他目前關注的重點是全力衝刺選情，贏得勝選。（編輯：鄭雪文）1070903

立法院第9屆第6會期3日報到，國民黨立委曾銘宗（前左）依序排隊報到。中央社記者張皓安攝 107年9月3日立法院第9屆第6會期3日報到，國民黨立委曾銘宗（前左）依序排隊報到。中央社記者張皓安攝 107年9月3日
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