九三軍人節 蔡總統主持秋祭典禮

總統蔡英文（左2）與副總統陳建仁（右）3日在忠烈祠，主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡總統代表獻花。中央社記者吳家昇攝 107年9月3日

（中央社記者呂欣憓台北3日電）今天是九三軍人節，總統蔡英文早上主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡總統向國民革命烈士靈位獻花後率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。



「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」今天上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡總統親臨主祭，副總統陳建仁、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅陪祭。



總統在總統府秘書長陳菊陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表慰問致意。



今日與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。



由於擔心有人抗議，警方在場外出動大批警力，不過過程平順，並沒有抗議民眾。此外，日前赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）的海軍儀隊上兵蘇祈麟今天出勤，一度成為媒體關注焦點。（編輯：林淑媛）1070903