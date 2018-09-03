傅崐萁指赴美遭拒發簽證 AIT：與政治無關

花蓮縣長傅崐萁（圖）3日在立法院表示，原本日前要去美國，卻遭美國在台協會（AIT）拒發簽證，要求補件刁難，向美國表達嚴正的抗議。傅崐萁說，「我也不屑再去美國，我拒絕再到美國去」。中央社記者張皓安攝 107年9月3日

（中央社記者顧荃台北3日電）花蓮縣長傅崐萁日前遭美國在台協會（AIT）拒發赴美簽證，AIT今天表示，依法所有簽證申請人都是平等的，在裁定是否核發簽證時，並不會考慮申請人的政治傾向。



傅崐萁今天在立法院召開記者會表示，他原訂8月25日前往洛杉磯，與天普市簽署締結姐妹市備忘錄，並出席全美台灣同鄉聯誼會年會，但在出訪前三天，AIT要求他補交10年前作廢的護照及20年來所有司法文件正本及翻譯文件。



AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）表示，AIT每年處理成千上萬的簽證申請，依法所有簽證申請人都是平等的。在美國或台灣曾有刑事指控的申請者，在申請簽證前，都必須提供相關刑事指控已撤銷的司法文件，通常此類文件必須以英文提供；在裁定是否核發簽證時，並不會考慮申請人的政治傾向。



孟雨荷說，建議有意申請美國簽證者可上AIT網站查詢，以了解想要申請的簽證類型，有哪些必要的申請資格條件。（編輯：林興盟）1070903