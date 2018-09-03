馬英九：政府如關心轉型正義 可為慰安婦爭取

前總統馬英九3日出席參加「1895～台灣大家族救亡圖存」特展開幕式，並受邀進行專題演講。中央社記者許秩維攝 107年9月3日

（中央社記者許秩維台北3日電）前總統馬英九今天表示，日本對慰安婦還是欠缺正式道歉跟賠償，政府如果關心轉型正義，慰安婦是最好的例子，政府可用此例去爭取轉型正義，對台灣的慰安婦阿嬤才公平。



台灣抗日志士親屬協進會、中華兩岸和平發展聯合會等單位今天舉辦「1895～台灣大家族救亡圖存」特展，展示台灣日據時期文史記錄與日軍侵華的文史檔案，開幕式也邀請前總統馬英九演講。



馬英九致詞時表示，海峽兩岸都在9月3日舉行抗戰勝利紀念日，歷經死傷最多、影響最深遠的8年抗戰，國軍用空間換取時間，最終獲得勝利。



馬英九提到，日本於抗戰期間在各地強徵隨軍慰安婦，根據聯合國人權委員會於1996年公布慰安婦官方調查報告，報告中14次使用「強迫」字眼，並認為慰安婦的用詞太過美化，應該是「軍事性奴隸」。



馬英九表示，多年來慰安婦奮鬥不懈，可說是全世界婦女爭取人權保障的典範，3年前抗戰勝利70週年時，日本曾召開記者會，對侵略跟殖民表示歉意，但對於慰安婦，卻只說這些婦女的榮譽跟尊嚴受到傷害，他們會謹記在心，他認為日本還是欠缺一個正式的道歉跟賠償。



開幕儀式結束後，馬英九也前往參觀特展，會後接受媒體訪問時表示，除了台灣以外，韓國、美國好多地方都陸續設立慰安婦銅像，日本應該反省一下，為何這麼多國家還會豎立慰安婦銅像，顯然日本在這個議題上，表現令大家都感覺不滿意。（編輯：陳怡璇）1070903