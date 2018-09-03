/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東美網再見瓦城亞運

北市僅存精華國有地 空軍活動中心地上權 元大銀82億得標

>rss

馬英九：政府如關心轉型正義 可為慰安婦爭取

發稿時間：2018/09/03 14:36

最新更新：2018/09/03 15:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 前總統馬英九3日出席參加「1895～台灣大家族救亡圖存」特展開幕式，並受邀進行專題演講。中央社記者許秩維攝 107年9月3日前總統馬英九3日出席參加「1895～台灣大家族救亡圖存」特展開幕式，並受邀進行專題演講。中央社記者許秩維攝 107年9月3日

（中央社記者許秩維台北3日電）前總統馬英九今天表示，日本對慰安婦還是欠缺正式道歉跟賠償，政府如果關心轉型正義，慰安婦是最好的例子，政府可用此例去爭取轉型正義，對台灣的慰安婦阿嬤才公平。

台灣抗日志士親屬協進會、中華兩岸和平發展聯合會等單位今天舉辦「1895～台灣大家族救亡圖存」特展，展示台灣日據時期文史記錄與日軍侵華的文史檔案，開幕式也邀請前總統馬英九演講。

馬英九致詞時表示，海峽兩岸都在9月3日舉行抗戰勝利紀念日，歷經死傷最多、影響最深遠的8年抗戰，國軍用空間換取時間，最終獲得勝利。

馬英九提到，日本於抗戰期間在各地強徵隨軍慰安婦，根據聯合國人權委員會於1996年公布慰安婦官方調查報告，報告中14次使用「強迫」字眼，並認為慰安婦的用詞太過美化，應該是「軍事性奴隸」。

馬英九表示，多年來慰安婦奮鬥不懈，可說是全世界婦女爭取人權保障的典範，3年前抗戰勝利70週年時，日本曾召開記者會，對侵略跟殖民表示歉意，但對於慰安婦，卻只說這些婦女的榮譽跟尊嚴受到傷害，他們會謹記在心，他認為日本還是欠缺一個正式的道歉跟賠償。

開幕儀式結束後，馬英九也前往參觀特展，會後接受媒體訪問時表示，除了台灣以外，韓國、美國好多地方都陸續設立慰安婦銅像，日本應該反省一下，為何這麼多國家還會豎立慰安婦銅像，顯然日本在這個議題上，表現令大家都感覺不滿意。（編輯：陳怡璇）1070903

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP