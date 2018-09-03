APEC婦女經濟論壇 NCC主委詹婷怡率團出席

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院性別平等處今天表示，今年APEC婦女與經濟論壇3日至7日在巴布亞紐幾內亞莫士比港舉辦，台灣由國家通訊傳播委員會主委詹婷怡率性平會委員等15名公私部門代表出席。



性平處下午發布新聞稿指出，今年APEC婦女與經濟論壇（Women and Economic Forum, WEF）主題為「掌握女性在數位時代躍升的機遇」，並以「培力女性投入數位經濟」、「性別包容性及賦權」、「領導力」及「打造夥伴關係、縮小性別差距」等4項子題作為公私部門對話會議的重點。



性平處表示，該處於今年初倡議「智慧科技農業性別化創新計畫」，期望利用性別分析促進農業科技、設施及環境的創新發展個案分析，整理成功經驗，並產出女性農業創新科技政策工具包，以嘉惠APEC區域各經濟體。將在會中邀請各經濟體參與本計畫10月舉辦的研討會。



性平處說，詹婷怡將於論壇的高階政策對話會議發表演說；勞動部科長廖貴燕也受邀擔任韓國主辦「工業4.0與女性企業主能力建構工作坊」講者，分享台灣推動創新活用智慧科技策略；另外，生命之星國際股份有限公司董事長王美蓁為台灣推薦代表，角逐APEC傑出女性中小企業獎，同時受邀擔任公私部門對話會議講者。



性平處指出，台灣長年投注提升女性經濟賦權與友善創（就）業環境，已獲APEC各經濟體重視與肯定，近年更致力提倡「科技性別化創新」理念，已納入「2019年至2021年婦女與經濟政策夥伴關係策略計畫」，未來將持續於APEC區域引領「女性善用科技」方向，與其他經濟體共同為女性經濟繁榮作出貢獻。（編輯：林沂鋒）1070903