行政院施政報告 加強選前維安及查賄

（中央社記者范正祥台北3日電）行政院向立法院第9屆第6會期所提施政報告今天送抵立法院，說明107年1月至6月重要施政。報告指出，加強選前維安及查賄。



行政院將1月至6月的重要施政，分為「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」及「勞動、衛生福利及環境保護」共8類。其中內政部分，著墨強化社會治安，打造安定社會，完善選舉制度，強化民主參政。



關於強化社會治安，打造安定社會，報告指出，加強選前維安及查賄。內政部警政署已訂定查賄制暴相關執行計畫，展現查賄決心，並辦理講習座談宣導，「要求各警察局落實布雷，成立機動查賄小組與檢察機關合作，全面查賄制暴」。



至於完善選舉制度，強化民主參政，報告強調，健全地方制度。因應107年底地方立法機關正、副議長（主席）選舉首次全面改採記名投票，內政部於4月11日邀集各地方議會（代表會）就選務事宜進行會商，以利相關選舉作業順利進行。



另外，為建構公平公正選制，行政院向立法院所提施政報告指出，強化防杜黑金介入選舉、罷免規範，維護選舉制度公平及公正，內政部已擬具「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，等待提報行政院會議通過後函送立法院審議。



報告也提及，針對不在籍投票制度、原住民得否參與非原住民的中央、地方民意代表選舉等議題，內政部已於5月至6月間召開公聽會及座談會，廣徵各界意見。（編輯：林興盟）1070903