政院施政報告 持續改善年金制度與落實轉型正義

（中央社記者劉冠廷台北3日電）行政院向立法院第9屆第6會期所提施政報告今天送抵立法院，報告指出，將持續改善年金制度，落實轉型正義；以及確保勞工退休權益，強化基金營運績效。



行政院將1月至6月的重要施政，分為「內政、族群及轉型正義」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及建設」、「司法及法制」及「勞動、衛生福利及環境保護」共8類。



年金改革部分，報告指出，現階段年金改革是透過制度調整以延長退撫基金壽命，並同步建立監控機制，每5年檢討制度面臨的挑戰，使基金永續。中長期改革目標將研議提升保障相對不足人口群的年金給付，檢討各年金制度整合的可行性及其方向。



在確保勞工退休權益，強化基金營運績效方面，報告指出，因應台灣人口結構高齡化及少子女化，確保勞保年金制度穩定運作，「勞工保險條例」部分條文修正草案已函送立法院審議， 將政府負最後支付責任入法，並規劃每年至少撥補新台幣200億元挹注勞保基金，保障勞工老年經濟安全。



報告指出，勞動基準法第56條第2項規定，雇主應於每年年度終了前，估算勞工退休準備金專戶餘額，並於次年度3月底前補足差額。截至107年6月底止，已符合足額提撥事業單位約10萬745家，占全部家數96.51%，將持續督導地方政府督促事業單位依法提撥退休準備金。



促進轉型正義的部分，報告指出，依「促進轉型正義條例」第2條規定設置促轉會，於107年5月31日揭牌運作，重點工作包括還原歷史真相、威權象徵處理、平復司法不法、重建社會信任等。（編輯：謝佳珍）1070903