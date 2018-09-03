交大中科院聲明：共同研發軍品 合作無間

（中央社記者劉麗榮台北3日電）交通大學與中山科學研究院今天聯合聲明指出，中科院所發展的軍品含AESA雷達，性能不遜於歐美高端產品；交大為中科院長期合作夥伴，雙方合作無間，研製初期也參與共同開發。



上報報導，交大研發推出的「256單元全數位主動相控陣列雷達（簡稱AESA雷達）」，比中科院推出的A ESA雷達的體積與面積都要縮小超過1/2以上，雷達功能強大，中科院毫無競爭能力。



交大與中科院發布共同聲明指出，報導與事實不符。學校是以教學及基礎科研為主，中科院則以系統設計、整合、產製及驗證為核心任務，兩者相輔相成，上報就兩方不同層次成果進行比較並無實質意義。



聲明表示，AESA雷達屬高科技軍品，涉及跨領域技術系統整合、工程實務與安全等層次，在各先進國家均需由專屬機構或國防產業，集合足夠具豐富系統實務經驗人才，輔以完備設施及長期嚴格測評，方能有成。



聲明說，中科院經多年國家栽培，已建立嚴格軍品研製能力。所發展的軍品（含AESA雷達），其性能不遜於歐美先進國家的高端產品。在研製初期，常邀請國內產學研單位包括交大，共同參與開發。



聲明指出，交大為中科院長期重要合作夥伴，參與中科院學合計畫多年，雙方互相學習、支援，創新元組件及新架構等基礎研究為交大強項，若有系統研發成果，亦為實驗室雛型，作為概念驗證及培育人才之用。



聲明說，交大的研發能力可與中科院強大的系統能力相輔相成，為國家產出實用可靠的高端系統。多年來雙方一直合作無間，也極尊重彼此的專長領域，今後仍將依此精神，更密切合作發展。（編輯：謝佳珍）1070903