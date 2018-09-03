政院加速823雨災救助 地方3日內提重災區資料

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院今天召開0823雨災復建專案會議，會中決議受災較嚴重的縣市政府，於3日內提送淹水較深以及淹水日數較多的地點、區域、戶數資料給行政院，以儘速提供重災區居民急難救助。



行政院晚間發布新聞稿表示，0823熱帶低氣壓水患重創南部地區，行政院中午召開跨部會「0823熱帶低壓水災復建專案小組」會議，由政務委員吳澤成與陳美伶共同主持，討論對受災地區各項復建工程及救助措施。



行政院表示，會議決議，淹水受災較嚴重的縣市政府，於3日內提送淹水較深以及淹水日數較多的地點、區域、戶數（以有人居住者為限）資料，給行政院災害防救辦公室彙整，也請賑災基金會儘速召開臨時董事會，討論對淹水日數較多且嚴重區域的居民急難救助事宜。



行政院說，道路、堤防坍方或缺口等搶修搶險工程攸關安全，不可停止，必須儘速完成；水利設施受損搶修部分，由經濟部加速辦理地質改良及防汛道路路面修復等搶修工作。受災縣市如有抽水機汰換需求，請於一週內提報給經濟部水利署；下水道清淤則請內政部營建署於9月底前完成現勘、評估及清理工作。



陳美伶表示，行政院長賴清德已指示災後救助「從寬、從優、從簡、從速」的原則，因此，特定區域如有淹水事實，在認定救助標準的處理上，可由當地鄉鎮區公所、村、里幹事協助民眾申請救助，以簡化救助認定並加速救助金發放速度；另由內政部營建署研議調整建築技術規則，對於低窪地區進行建築物改善，如高腳屋或墊高建築等措施，以改善低窪地區淹水問題。（編輯：林沂鋒）1070903